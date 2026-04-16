Sirohi Bypass: सिरोही बाईपास को लेकर नया विवाद, नितिन गडकरी तक पहुंचा मामला, मास्टर प्लान के अनुसार बदलाव की मांग

कमेटी की ओर से स्वीकृत वर्तमान एलाइनमेंट लगभग 8.689 किलोमीटर लंबा है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग-168 से शुरू होकर 220 केवी ग्रिड स्टेशन के पास समाप्त होता है। लोढ़ा ने बताया कि यह एलाइनमेंट शहर की घनी आबादी के बेहद निकट से गुजरता है, जिससे भविष्य में शहर के नियोजित विकास और सड़क नेटवर्क के विस्तार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा, शहर के पास से गुजरने वाले हाई-स्पीड ट्रैफिक के कारण दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ेगी। इस एलाइनमेंट में भूमि अधिग्रहण की लागत अधिक है और बड़ी संख्या में लोगों के विस्थापन की स्थिति बन सकती है।