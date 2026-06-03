Pali News: नर्सिंगकर्मियों के धरने का असर, कार्यमुक्त करने का आदेश निरस्त, 35 कर्मियों को मिली राहत

तैनाती के पहले ही दिन होमगार्ड जवानों ने कार्रवाई शुरू कर दी। जांच के दौरान अस्पताल परिसर में गुटखा, बीड़ी और सिगरेट ले जाने पर रोक सुनिश्चित की गई। जिन लोगों के पास तंबाकू उत्पाद मिले, उन्हें बाहर ही इन्हें नष्ट करने के लिए कहा गया। इसके बाद ही उन्हें अस्पताल में प्रवेश की अनुमति दी गई। इसके अलावा बिना पास के वार्डों में घूमने वाले लोगों और अनावश्यक भीड़ को भी नियंत्रित किया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन का मानना है कि इस कदम से परिसर में स्वच्छता, सुरक्षा और अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा।