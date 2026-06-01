Rajasthan: राजस्थान के इस 98KM लंबे स्टेट हाईवे पर गरजेगा बुलडोजर, 124 को नोटिस जारी, एक्शन मोड में प्रशासन

राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (आरएसआरडीसी) की ओर से जारी नोटिस सड़क की मध्य रेखा से दोनों ओर 15-15 मीटर की सीमा में आने वाले अतिक्रमणकारियों को दिए गए हैं। नोटिस में निर्धारित समय के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। समय सीमा समाप्त होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में हाईकोर्ट के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद आरएसआरडीसी ने सर्वे कर अतिक्रमणों को चिह्नित किया और नोटिस जारी करने की प्रक्रिया पूरी की।