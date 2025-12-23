23 दिसंबर 2025,

जयपुर

Rajasthan Crime: शेखावाटी में बढ़ते अपराध पर एडीजीपी दिनेश एमएन की बड़ी चेतावनी

सीकर व झुंझुनूं जिले में गैंगवार, फिरौती व एमडीएमए सहित अन्य नशे की गतिविधियां बढ़ रही है। जानिए शेखावाटी में बढ़ते अपराध पर क्या बोले एडीजीपी दिनेश एमएन।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Santosh Trivedi

Dec 23, 2025

ips dinesh mn

Photo- Patrika Network

Rajasthan Crime: एटीएस, एजीटीएफ, एएनटीएफ व एसओजी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमएन ने हाल ही में सीकर व झुंझुनूं जिले के एसपी सहित सभी पुलिस अधिकारियों की मीटिंग ली। उन्होंने कहा कि सीकर व झुंझुनूं जिले में गैंगवार, फिरौती व एमडीएमए सहित अन्य नशे की गतिविधियां बढ़ रही है।

शेखावाटी में पहले भी गैंगवार रही है। हाल ही में नवलगढ़ क्षेत्र के खिरोड़ गांव में हुई गैंगवार की घटना में दो लोगों की जान चली गई। इस वारदात के साथ ही शेखावाटी में क्राइम का एक नया ट्रेंड सामने आया है। अब गैंगस्टर विदेश में बैठकर स्थानीय युवाओं को करोड़ों रुपए कमाने और विदेश भेजने का झूठा लालच दे रहे हैं।

यह नया आपराधिक चैलेंज इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि गैंगस्टर मोबाइल कॉल, सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स के जरिए युवाओं से संपर्क कर उन्हें अपराध की दुनिया में धकेल रहे हैं। कारोबारियों और राजनेताओं को विदेश से फिरोती के लिए कॉल आ रहे हैं।

इन सबके बारे में हमने अधिकारियों से चर्चा की है। विदेश में बैठे गैंगस्टर, पनप रही नई गैंग और एनडीपीएस की कार्रवाई करने व बड़ी वारदातों को रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से सुझाव भी लिए गए हैं और साथ ही जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं।

विदेश में पांच बदमाशों को करवाया गिरफ्तार

एडीजीपी दिनेश एमएन ने कहा कि एक साल में राजस्थान पुलिस ने विदेश में पांच बदमाशों को गिरफ्तार करवाया है। एक बदमाश आदित्य जैन को दुबई से लाए हैं। राजू ठेहट हत्याकांड में वांछित अमरजीत विश्नोई व उसकी पत्नी सुधा को इटली में गिरफ्तार करवाया।

उन्हें भारत लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दो बदमाशों अमित पंडित व जग्गा को अमरीका में गिरफ्तार किया गया है। कई गैंगस्टर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब व दिल्ली में वांटेड है, जिन्हें पकड़वाने के लिए राजस्थान सहित एनआइए व अन्य राज्यों व दिल्ली की कई एजेंसियां काम कर रही है।

बदमाशों की अवैध कमाई से खरीदी संपत्ति को करेंगे जब्त

उन्होंने कहा कि संगठित अपराध करने वाली गैंग्स व गैंगवार को अंजाम देने वाले बदमाशों की गैरकानूनी तरीके से व बदमाशी से कमाई अवैध संपत्ति को 107 बीएनएस की धारा के तहत जब्त किया जाएगा। बेनामी ट्रांजेक्शन के तहत खरीदी गई प्रोपर्टी सहित विभिन्न मुद्दाें पर चर्चा की गई है।

गैंग से जुड़ने वाले नए युवकों की कुंडली भी खंगाली जा रही है, कुछ के नाम भी हमारे पास है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्रिमिनल से संपर्क रखने व उनके लिए काम करने वालों के खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे।

अपराधी की मंजिल जेल की सलाखें

उन्होंने कहा कि युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जारी है। पुलिस नशे के खिलाफ कार्रवाई करेगी, लेकिन आमजन भी इसके लिए सहयोग करें।

देखने में आ रहा है कि आज के युवा भी गैंगस्टर को फॉलो कर रहे हैं । युवाओं को चाहिए कि वे बदमाशों को फॉलो नहीं करें और बदमाशों से सोशल मीडिया के जरिए नहीं जुड़ें। युवा अपराध का रास्ता नहीं अपनाएं। यह रास्ता केवल कुछ दिनों के लिए ही सुनहरा लगता है, इसके बाद युवा इस अपराध की दुनिया में फसता चला जाता है। अपराधी की मंजिल केवल जेल की सलाखें और गोली ही होती है।

शेखावाटी की पहचान सैनिकों से

कारगिल युद्ध में सबसे अधिक जवान शेखावाटी से गए थे। यहां की पहचान सैनिकों, वीरों व सेठ-साहूकारों के साथ ही डॉक्टर, इंजीनियरों से है। इसलिए समाज को भी ऐसे बदमाशों के खिलाफ एकजुट होकर सामने आकर पुलिस को सूचना देनी चाहिए। हम जनजागरूकता अभियान चलाएंगे।

Updated on:

23 Dec 2025 05:51 pm

Published on:

23 Dec 2025 05:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Crime: शेखावाटी में बढ़ते अपराध पर एडीजीपी दिनेश एमएन की बड़ी चेतावनी

