Rajasthan: चाइनीज मांझे से गला कटने से 8 साल के बच्चे की मौत, परिवार में शादी की खुशियां मातम में बदली

देशनोक थाना क्षेत्र के उदासर गांव निवासी विराट अपने माता-पिता और बहन के साथ बीकानेर शादी की खरीदारी के लिए जा रहा था। घर में उत्सव का माहौल था, लेकिन यह सफर परिवार के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बन गया। देशनोक के थानाधिकारी सुमन शेखावत ने बताया कि चाइनीज मांझे का उपयोग कौन कर रहा है, इसका पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।