राजस्थान सावधान! आ रहा है नौतपा: भट्टी की तरह तपेंगे ये शहर, 50°C तक जाएगा पारा! क्या बंद होंगे स्कूल? बड़ा अपडेट

भीषण गर्मी और Red Alert को देखते हुए राजस्थान सरकार स्कूलों के समय में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए, जिन जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार जा चुका है, वहाँ बच्चों की सुरक्षा के लिए दोपहर की शिफ्ट वाले स्कूलों में अवकाश घोषित किया जा सकता है।

सरकार ने सलाह दी है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। शिक्षा विभाग जल्द ही स्कूलों के समय परिवर्तन या नौतपा के दौरान विशेष छुट्टियों का आधिकारिक नोटिस जारी कर सकता है।