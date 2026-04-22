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राजस्थान सावधान! आ रहा है नौतपा: भट्टी की तरह तपेंगे ये शहर, 50°C तक जाएगा पारा! क्या बंद होंगे स्कूल? बड़ा अपडेट

Nautapa 2026 Start Date: नौतपा के दौरान पश्चिमी राजस्थान के जिले सबसे ज्यादा प्रभावित रहेंगे। खासकर फलौदी (Phalodi), जो अक्सर दुनिया के सबसे गर्म शहरों की सूची में टॉप पर रहता है, यहाँ तापमान 50 डिग्री के रिकॉर्ड को छू सकता है।

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जयपुर

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Jayant Sharma

Apr 22, 2026

जयपुर में भीषण गर्मी से बचने की जुगत, छतरी बनी सहारा, फोटो - पत्रिका

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। ज्योतिषीय गणना और मौसम विभाग के अनुसार, 25 मई से नौतपा (Nautapa 2026) की शुरुआत हो रही है, जो 2 जून तक चलेगा। इस दौरान सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ेंगी, जिससे राजस्थान के कई जिलों में पारा 48°C से 50°C के बीच पहुंचने की आशंका है।

इन शहरों में रहेगा 'आग का गोला' जैसा माहौल

नौतपा के दौरान पश्चिमी राजस्थान के जिले सबसे ज्यादा प्रभावित रहेंगे। खासकर फलौदी (Phalodi), जो अक्सर दुनिया के सबसे गर्म शहरों की सूची में टॉप पर रहता है, यहाँ तापमान 50 डिग्री के रिकॉर्ड को छू सकता है।

  • बाड़मेर और जैसलमेर: रेगिस्तानी इलाका होने के कारण यहाँ पारा 48-49 डिग्री तक जा सकता है।
  • चूरू और बीकानेर: शुष्क हवाओं और तपती रेत की वजह से यहाँ दिन के साथ-साथ रातें भी झुलसाने वाली होंगी (Night Heatwave)।
  • श्रीगंगानगर: उत्तर भारत की गर्म हवाओं के चलते यहाँ सीजन का उच्चतम तापमान दर्ज किया जा सकता है।

School Holidays Update: क्या बंद होंगे स्कूल?

भीषण गर्मी और Red Alert को देखते हुए राजस्थान सरकार स्कूलों के समय में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए, जिन जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार जा चुका है, वहाँ बच्चों की सुरक्षा के लिए दोपहर की शिफ्ट वाले स्कूलों में अवकाश घोषित किया जा सकता है।
सरकार ने सलाह दी है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। शिक्षा विभाग जल्द ही स्कूलों के समय परिवर्तन या नौतपा के दौरान विशेष छुट्टियों का आधिकारिक नोटिस जारी कर सकता है।

सावधानी ही बचाव है: रखें इन बातों का ध्यान

  1. हाइड्रेशन: दिनभर में पर्याप्त पानी, ओआरएस (ORS), और नींबू पानी जैसे तरल पदार्थों का सेवन करें।
  2. पीक ऑवर्स से बचें: दोपहर 12 से 4 के बीच सीधी धूप में जाने से बचें।
  3. पहनावा: हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें और बाहर निकलते समय सिर को ढककर रखें।राजस्थान में नौतपा का यह दौर जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर सकता है। प्रशासन ने सभी जिलों में Heatwave Management के निर्देश जारी कर दिए हैं।

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Published on:

22 Apr 2026 11:30 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान सावधान! आ रहा है नौतपा: भट्टी की तरह तपेंगे ये शहर, 50°C तक जाएगा पारा! क्या बंद होंगे स्कूल? बड़ा अपडेट

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