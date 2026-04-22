राजस्थान सावधान! आ रहा है नौतपा: भट्टी की तरह तपेंगे ये शहर, 50°C तक जाएगा पारा! क्या बंद होंगे स्कूल? बड़ा अपडेट

जयपुर में भीषण गर्मी से बचने की जुगत, छतरी बनी सहारा, फोटो - पत्रिका
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। ज्योतिषीय गणना और मौसम विभाग के अनुसार, 25 मई से नौतपा (Nautapa 2026) की शुरुआत हो रही है, जो 2 जून तक चलेगा। इस दौरान सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ेंगी, जिससे राजस्थान के कई जिलों में पारा 48°C से 50°C के बीच पहुंचने की आशंका है।
नौतपा के दौरान पश्चिमी राजस्थान के जिले सबसे ज्यादा प्रभावित रहेंगे। खासकर फलौदी (Phalodi), जो अक्सर दुनिया के सबसे गर्म शहरों की सूची में टॉप पर रहता है, यहाँ तापमान 50 डिग्री के रिकॉर्ड को छू सकता है।
भीषण गर्मी और Red Alert को देखते हुए राजस्थान सरकार स्कूलों के समय में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए, जिन जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार जा चुका है, वहाँ बच्चों की सुरक्षा के लिए दोपहर की शिफ्ट वाले स्कूलों में अवकाश घोषित किया जा सकता है।
सरकार ने सलाह दी है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। शिक्षा विभाग जल्द ही स्कूलों के समय परिवर्तन या नौतपा के दौरान विशेष छुट्टियों का आधिकारिक नोटिस जारी कर सकता है।
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