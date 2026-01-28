Rajasthan: लंबे इंतजार के बाद राजस्थान के इस रेलवे स्टेशन पर शुरू हुआ सुपरफास्ट ट्रेन का ठहराव, राज्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी

रात्रि करीब 11:30 बजे जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, पूरा परिसर जयघोष, तालियों और उत्साहपूर्ण नारों से गूंज उठा। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बावजूद बड़ी संख्या में नागरिक इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। इस अवसर पर प्रदेश सरकार में राजस्व, उपनिवेशन एवं सैनिक कल्याण विभाग के राज्यमंत्री विजय सिंह चौधरी ने नावां सिटी रेलवे स्टेशन पहुंचकर मंडोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उनके आगमन पर क्षेत्रवासियों ने स्वागत कर आभार व्यक्त किया।