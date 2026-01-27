राजस्थान में पानी सहेजने की नई तस्वीर, जोधपुर जिला नंबर 1, जानिए सबसे पीछे कौनसा जिला?

वर्तमान में जो काम हुआ है, उसको देखते हुए अगले चरण में अब ग्राम पंचायत स्तर पर आमजन की अधिक भागीदारी के साथ अच्छे तरीके से काम किया जाएगा। जिससे बारिश से पहले इन संरचनाओं का निर्माण करवाकर वर्षा जल का संरक्षण अच्छे से किया जा सके।