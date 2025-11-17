राजस्थान में भीलवाड़ा नंबर-1: जल संरक्षण मॉडल बना पूरे प्रदेश के लिए उदाहरण, DM संधू को राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी सम्मानित

कलेक्टर संधू ने कहा कि यह सफलता जनता की सक्रिय भागीदारी से ही संभव हुई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे हर बूंद पानी का सही उपयोग करें। उन्होंने यह भी बताया कि ग्रामीण इलाकों में जल संरक्षण बहुत अच्छी तरह हो रहा है, लेकिन शहरी निजी कॉलोनियों में अभी भी जागरुकता की जरूरत है। भूजल स्तर बढ़ना पूरे जिले के लिए खुशी की बात है और आगे भी इस दिशा में प्रयास जारी रहने चाहिए।