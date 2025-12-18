चांदी 2.05 लाख के पार, सोना 1.35 लाख पर रेकॉर्ड, शेयर बाजार धड़ाम

वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और अमरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती का असर सीधे देश के सर्राफा बाजार पर दिखने लगा है। बीते 40 दिनों में चांदी 60 हजार रुपए प्रति किलो और सोना 13 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया है। बुधवार को चांदी पहली बार 2 लाख 5 हजार रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई, वहीं एमसीएक्स पर सोना 1 लाख 35 हजार 100 रुपए प्रति 10 ग्राम के रेकॉर्ड स्तर पर कारोबार करता नजर आया। हालांकि हाजिर बाजार में चांदी के 1 लाख 93 हजार तक के भाव बोले गए हैं। डॉलर की मजबूती और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग के चलते सोना-चांदी में यह उछाल देखने को मिला है। कीमती धातुओं में आई इस तेजी के बीच भारतीय शेयर बाजार पर दबाव बना और दिनभर उतार-चढ़ाव के बाद बाजार कमजोर होकर बंद हुआ।