टेक्सटाइल सिटी का सुरक्षा कवच: हमीरगढ़ रोड पर विशेष इंडस्ट्रियल थाने की दरकार

देश में मैनचेस्टर की पहचान रखने वाले भीलवाड़ा ने बीते तीन दशकों में औद्योगिक विकास की नई इबारत लिखी है, लेकिन अब इस विकास को सुरक्षा के नए पहरे की सख्त जरूरत है। मंडपिया और हमीरगढ़ रोड पर हुए हजारों करोड़ के निवेश को असामाजिक तत्वों की नजर से बचाने के लिए अब एक विशेष औद्योगिक पुलिस थाना स्थापित करने की मांग उठी है। मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजकर आने वाले बजट में इस सुरक्षा कवच की घोषणा करने की मांग की है।