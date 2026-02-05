शिक्षा विभाग को डीएमएफटी की बड़ी सौगात: 156 करोड़ से संवरेंगे 763 स्कूल

जिले के कई स्कूलों में लंबे समय से कमरों की कमी और जर्जर भवनों की समस्या थी। अब 156 करोड़ 58 लाख 56 हजार रुपए का बजट मिलने से राउमावि ऊंखलिया (आसींद) में 2.16 करोड़ की लागत से 12 कमरे, साइंस लैब, कंप्यूटर रूम और लाइब्रेरी बनेगी। राउमावि ईटून्दा (जहाजपुर) में 1.63 करोड़ से 12 कमरे और लैब का निर्माण होगा। वही अन्य स्कूलों में शेट निर्माण, बाउंड्री वॉल, पेविंग ब्लॉक और रिनोवेशन के काम होंगे। यह कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग व समसा के माध्यम से होगा। टिनशेड के लिए 17-17 लाख रुपए तथा अन्य कार्य के लिए 5 से 10 लाख रुपए दिए है।