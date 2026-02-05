बोर्ड परीक्षा 2026: प्रश्न-पत्रों का वितरण, 18 सशस्त्र गार्डों के पहरे में 9 रूटों पर पहुंचें पेपर

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए जिले में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। परीक्षाओं की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) ने सख्त कदम उठाए हैं। गुरुवार को सुबह जिला कोषागार से प्रश्न-पत्रों का वितरण किया जाएगा, जो पूरी तरह से हथियारों से लैस पुलिस जाप्ते की निगरानी में होगा। कक्षा 10वीं व 12वीं के सभी विषयों के पेपर पहली बार कडी सुरक्षा के बीच बुधवार को भीलवाड़ा पहुंचे। इन पेपर को जिला कलक्ट्रेट स्थित कोष कार्यालय में सुरक्षित रखवाया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) डॉ. रामेश्वर प्रसाद जीनगर ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न-पत्रों को सुरक्षित पुलिस थानों तक पहुंचाने के लिए 9 विशेष रूट (ट्रिप) तय किए गए हैं। प्रत्येक रूट की बस के साथ दो सशस्त्र गार्ड तैनात रहेंगे। इस प्रकार कुल 18 सशस्त्र पुलिसकर्मी प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे।