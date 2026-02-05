वस्त्रनगरी की फिजां में जहर, ‘सांसों’ पर संकट: प्रदूषण नियंत्रण के दावे हुए हवा

समोड़ी क्षेत्र गिट्टी क्रशर क्लस्टर हैं। यहां आते-जाते वाहनों से उड़ती धूल, क्रशर चलने के दौरान धूल और मिट्टी का फैलना न केवल पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती है, बल्कि यह वहां काम करने वाले मजदूरों और आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। क्रशर की धूल हवा में मिल जाती है। इससे कई बीमारियां हो रही हैं। सिलिकोसिस, दमा, ब्रोंकाइटिस और खांसी होना तथा आंखों में जलन के मामले बढ़ रहे हैं। इस समस्या के निस्तारण के लिए किसी ने डस्ट सेप्रेशन सिस्टम नहीं लगा रखा है। क्रशर को कंसेन्ट टू ऑपरेट लेना अनिवार्य है, लेकिन कई क्रशर बिना अनुमति के चल रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हालिया आदेशों के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वाले क्रशरों पर 'पर्यावरण मुआवजा शुल्क लगाया जाता है जो किसी के अभी तक नहीं लगाया गया है।