पाताल में सीधे पहुंचेगा करोड़ों लीटर पानी

राजस्थान में लगातार गिरते भूजल स्तर के बीच भीलवाड़ा जिले में जल संकट की तस्वीर सबसे ज्यादा चिंताजनक होती जा रही है। अत्यधिक दोहन के कारण जिले का भूजल स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। भूजल विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भीलवाड़ा का एक भी ब्लॉक जल के लिहाज से सुरक्षित नहीं रहा और जिले के सभी ब्लॉक अतिदोहित श्रेणी में आ गए हैं। हालात यह हैं कि जिले का भूजल दोहन 150 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। इससे पूरा जिला डार्क जोन घोषित स्थिति में है। भविष्य के बढ़ते जल संकट को देखते हुए अब जिला परिषद ने बारिश के पानी को संरक्षित करने की दिशा में ठोस कदम उठाने का निर्णय किया है। इसके तहत जिले में 100 वाटर रिचार्ज शाफ्ट लगाए जाएंगे, ताकि बरसात के दौरान व्यर्थ बह जाने वाले पानी को सीधे भूगर्भ में पहुंचाया जा सके और आने वाले वर्षों के लिए जलस्तर को संभाला जा सके।