18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

पाताल में सीधे पहुंचेगा करोड़ों लीटर पानी

- डार्क जोन बने जिले में बारिश का पानी जमीन में उतारने की पहल - दो करोड़ की योजना को कलक्टर ने दी मंजूरी

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Dec 18, 2025

Millions of liters of water will go straight to the underworld.

Millions of liters of water will go straight to the underworld.

राजस्थान में लगातार गिरते भूजल स्तर के बीच भीलवाड़ा जिले में जल संकट की तस्वीर सबसे ज्यादा चिंताजनक होती जा रही है। अत्यधिक दोहन के कारण जिले का भूजल स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। भूजल विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भीलवाड़ा का एक भी ब्लॉक जल के लिहाज से सुरक्षित नहीं रहा और जिले के सभी ब्लॉक अतिदोहित श्रेणी में आ गए हैं। हालात यह हैं कि जिले का भूजल दोहन 150 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। इससे पूरा जिला डार्क जोन घोषित स्थिति में है। भविष्य के बढ़ते जल संकट को देखते हुए अब जिला परिषद ने बारिश के पानी को संरक्षित करने की दिशा में ठोस कदम उठाने का निर्णय किया है। इसके तहत जिले में 100 वाटर रिचार्ज शाफ्ट लगाए जाएंगे, ताकि बरसात के दौरान व्यर्थ बह जाने वाले पानी को सीधे भूगर्भ में पहुंचाया जा सके और आने वाले वर्षों के लिए जलस्तर को संभाला जा सके।

भाप बनकर उड़ने वाले पानी की होगी बचत

जिला परिषद के अधिकारियों का कहना है कि नाड़ी, तालाब और अन्य जलाशयों में एकत्र बारिश का पानी करीब तीन फीट तक भाप बनकर उड़ जाता है। यदि यही पानी भूगर्भ में पहुंचा दिया जाए, तो वर्षों तक इसका उपयोग संभव है। इसी सोच के साथ सभी पंचायत समितियों में 11-11 रिचार्ज शाफ्ट लगाने की कार्य योजना तैयार की गई है, हालांकि कुल मिलाकर जिले में 100 रिचार्ज शाफ्ट स्थापित किए जाएंगे।

एक करोड़ लीटर पानी तक रिचार्ज होगा

विशेष रूप से डिजाइन किए गए इन वाटर रिचार्ज शाफ्ट की क्षमता एक करोड़ लीटर तक पानी जमीन में पहुंचाने की है। इनकी संरचना ऐसी है कि कचरा, मिट्टी और कंकर नीचे जाने से पहले ही छंट जाते हैं। शाफ्ट को जमीन की स्थिति के अनुसार 3 मीटर से लेकर 50 मीटर तक, और कुछ स्थानों पर बोरवेल की तरह 300 फीट तक गहराई में स्थापित किया जाएगा। ऊपर का घेरा करीब डेढ़ मीटर चौड़ा होगा, जबकि आठ इंच के पाइप के माध्यम से पानी भूगर्भ में जाएगा।

2 करोड़ की लागत, मानसून से पहले काम

यह योजना जल जीवन मिशन के तहत केन्द्र सरकार से प्राप्त 2 करोड़ रुपए की राशि से क्रियान्वित की जाएगी। एक रिचार्ज शाफ्ट पर औसतन करीब डेढ़ लाख रुपए खर्च होंगे। उद्देश्य यह है कि तालाबों और जलाशयों में आने वाला पानी व्यर्थ बहने के बजाय रिचार्ज शाफ्ट के जरिए जमीन में समा सके।

बारिश में चला जाता लाखों लीटर पानी बेकार

भूजल विभाग का मानना है कि हर साल बारिश के दौरान लाखों लीटर पानी बेकार चला जाता है। यदि इसे सही तरीके से संरक्षित किया जाए, तो भूजल संकट को काफी हद तक कम किया जा सकता है। जिला परिषद ने 100 रिचार्ज शाफ्ट लगाने की विस्तृत कार्य योजना तैयार कर ली है, जिसे जिला कलक्टर की मंजूरी भी मिल चुकी है। अब जल्द ही सभी पंचायत समितियों से प्रस्ताव मांगे जाएंगे, ताकि मानसून से पहले काम शुरू किया जा सके।

भीलवाड़ा के लिए अहम कदम

यह पहल भीलवाड़ा जिले में गिरते भूजल स्तर को संभालने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी।इसके प्रयास शुरू कर दिए गए है।

गोपाल टेलर, अधिशासी अभियंता जिला परिषद भीलवाड़ा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 09:23 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / पाताल में सीधे पहुंचेगा करोड़ों लीटर पानी

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

चांदी 2.05 लाख के पार, सोना 1.35 लाख पर रेकॉर्ड, शेयर बाजार धड़ाम

Silver crosses ₹2.05 lakh, gold hits a record high of ₹1.35 lakh, stock market crashes.
भीलवाड़ा

मिशन लाइफ के तहत पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों की शृंखला

A series of environmental protection programs under Mission Life.
भीलवाड़ा

अनुकम्पा नियुक्ति में बड़ी राहत, 90 की जगह अब 180 दिन में कर सकेंगे आवेदन

Compassionate appointment application must be submitted within 180 days.
भीलवाड़ा

अब बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वाहन चलाना पड़ेगा महंगा

Now, driving a vehicle without a helmet or seat belt will be expensive.
भीलवाड़ा

कक्षा 5 व 8वीं बोर्ड परीक्षा: बिना आवेदन नहीं दे सकेंगे परीक्षा

Class 5 and 8 board exams: Students will not be able to appear for the exam without applying.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.