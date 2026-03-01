आरके कॉलोनी मंदिर में विज्ञाश्री माताजी ससंघ का मंगल प्रवेश

माताजी के विहार के दौरान श्रावक-श्राविकाओं में भारी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेश गोधा, सचिव अजय बाकलीवाल, चिराग कोठारी, अतुल पाटनी, और विशाल जैन साथ रहे। मातृशक्ति की ओर से आदिनाथ महिला मंडल की अध्यक्ष सपना सेठी, कविता सेठी, संगीता बाकलीवाल, मृदुला सेठी और पायल गोधा समेत अन्य कई पदाधिकारी व श्रद्धालु कदम से कदम मिलाकर विहार में शामिल हुए।