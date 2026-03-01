भीलवाड़ा में शीतला अष्टमी की धूम: कहीं श्रद्धा का ‘बासोड़ा’, कहीं ‘मुर्दे की सवारी’ का उल्लास

शीतला अष्टमी पर भीलवाड़ा की अनूठी परंपरा 'मुर्दे की सवारी' (नकली शवयात्रा) ने सबका ध्यान खींचा। चित्तौड़ वालों की हवेली से निकली इस यात्रा में गम नहीं, बल्कि हास्य का माहौल था। पूरी शवयात्रा के दौरान करीब 200 कट्टों की गुलाल से सड़कें रंगीन हो गईं। अर्थी पर लेटे युवक को नीचे गिराने और कांधा देने की होड़ में युवाओं के बीच नोंकझोंक भी हुई, जिसे पुलिस ने शांत कराया। गुलाल से लदी पिकअप में इलोजी का पुतला आकर्षण का केंद्र रहा। यात्रा बहाला पहुंचकर संपन्न हुई, जहाँ प्रतीकात्मक सनैती का दहन किया गया।