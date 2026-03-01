राजकोट और सुरेंद्रनगर में भीषण गर्मी की आशंका, रेड अलर्ट जारी

न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री दर्ज हुआ। शहर में बढ़ते तापमान के बीच तेज धूप और गर्म हवाओं के थपेड़ों ने लोगों को खूब परेशान किया। दूसरी ओर तेज गर्मी की चेतावनी के बीच अहमदाबाद महानगरपालिका ने मंगलवार से ही एक्शन प्लान जारी कर दिया। इसके तहत शहरी स्वास्थ्य केंद्रों पर ओआरएस उपलब्ध कराया गया है। साढ़े तीन सौ से अधिक प्याऊ की व्यवस्था की गई है।