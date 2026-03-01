25 ग्राम से अधिक मेफेड्रोन जब्त, दो गिरफ्तार

इस मामले में क्राइम ब्रांच ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि वस्त्राल रिंग रोड स्थित एक इमारत के अंडरग्राउंड में बिना पास परमिट के मेफेड्रोन का कारोबार हो रहा है। पुलिस निरीक्षक एस जे जाडेजा और उनकी टीम ने छापेमारी कर दो आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों की पहचान दाणीलीमडा निवासी आकिफ शेख (25) तथा अजीमुद्दीन शेख (27) के रूप में हुई है। इनके पास से मेफेड्रोन के अलावा मोबाइल फोन व स्कूटर समेत कुछ सामान समेत 1.68 लाख का माल भी बरामद किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्हें यह मेफेड्रोन बटाणा उर्फ हापरा नामक व्यक्ति ने उपलब्ध कराया था।