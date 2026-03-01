एसवीपी अस्पताल में सात साल में 14.53 लाख मरीजों ने ली ओपीडी सेवा

अस्पताल में सर्जरी सेवाओं में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 2019 में 4,082 सर्जरी हुई थीं, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 8,999 तक पहुंच गई। लेबोरेटरी जांचें 2019 में 1.65 लाख थीं, जो 2025 में 7.64 लाख तक बढ़ीं। रेडियोलॉजी जांचों की संख्या भी इसी अवधि में 68 हजार से बढ़कर 2.28 लाख तक पहुंच गई। आयुष्मान भारत योजना के तहत सात वर्षों में 75,617 मरीजों का उपचार मिला। इनमें 2025 में सबसे अधिक 23,977 लाभार्थी शामिल रहे। वहीं, राज्य सरकार की रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट (आरटीए) योजना के तहत 2019 से 2025 के बीच 6,810 लोगों को मुफ्त इलाज मिला।