11 मार्च 2026,

बुधवार

home_icon

अहमदाबाद

मियागाम करजन स्टेशन पर 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज का निर्माण प्रगति पर

यात्रियों के समग्र यात्रा अनुभव को बनाएगा बेहतर वडोदरा. बढ़ती यात्री संख्या तथा यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए मियागाम करजन रेलवे स्टेशन पर निर्माण किए जा रहे 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) का कार्य प्रगति पर है।यह नया फुट ओवर ब्रिज संरक्षा को और सुदृढ़ करेगा, यात्रियों के [&hellip;]

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Mar 11, 2026

यात्रियों के समग्र यात्रा अनुभव को बनाएगा बेहतर

वडोदरा. बढ़ती यात्री संख्या तथा यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए मियागाम करजन रेलवे स्टेशन पर निर्माण किए जा रहे 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) का कार्य प्रगति पर है।
यह नया फुट ओवर ब्रिज संरक्षा को और सुदृढ़ करेगा, यात्रियों के प्लेटफार्मों के बीच आवागमन को अधिक सुव्यवस्थित बनाएगा तथा मियागाम करजन रेलवे स्टेशन का उपयोग करने वाले यात्रियों के समग्र यात्रा अनुभव को बेहतर बनाएगा।
पश्चिम रेलवे के वडोदरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अनुभव सक्सेना के अनुसार वर्तमान में इस फुट ओवर ब्रिज का नींव का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, संरचनात्मक स्तंभ स्थापित किए जा चुके हैं तथा गर्डर लॉन्चिंग का कार्य हो चुका है। वर्तमान में सीढ़ियों, डेक स्लैब और छत (रूफिंग) से संबंधित कार्य प्रगति पर हैं। मियागाम करजन रेलवे स्टेशन मध्य गुजरात का एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं वाणिज्यिक केंद्र है, जो आसपास के गांवों और कस्बों के लोगों के लिए एक प्रमुख आवागमन केंद्र के रूप में कार्य करता है।
यह स्टेशन करजन तथा आसपास के क्षेत्रों में स्थित मंदिरों और धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की ओर से व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से त्योहारों और धार्मिक अवसरों के दौरान यहां यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।

धार्मिक, आर्थिक गतिविधियों को महत्वपूर्ण सहयोग

धार्मिक महत्व के साथ-साथ यह स्टेशन स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों से कृषि उत्पादों तथा दैनिक आवश्यक वस्तुओं को वडोदरा और भरूच के बड़े बाजारों तक पहुंचाने में सहायक है।
इसके अतिरिक्त, यह स्टेशन आसपास के औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों तथा अध्ययन के लिए आने-जाने वाले विद्यार्थियों के दैनिक आवागमन को भी सुगम बनाता है। यात्रियों की निरंतर आवाजाही से स्टेशन परिसर के आसपास संचालित छोटे व्यवसायों, विक्रेताओं और परिवहन सेवाओं को भी लाभ मिलता है।

Updated on:

11 Mar 2026 10:19 pm

Published on:

11 Mar 2026 10:18 pm

