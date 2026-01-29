साध्वी प्रेम बाईसा की रहस्यमय मौत: आश्रम से अस्पताल तक कई सवाल, पोस्टमार्टम से खुलेगा राज

पश्चिमी राजस्थान की सुप्रसिद्ध साध्वी प्रेम बाईसा के अचानक निधन(Prem Baisa Death) ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। भक्ति, सेवा और आध्यात्म के मार्ग पर चलकर हजारों अनुयायियों के दिलों में विशेष स्थान बनाने वाली बाड़मेर की साध्वी की इतनी कम उम्र में मौत (Mysterious Death)ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बुधवार, 28 जनवरी 2026 को जोधपुर(Jodhpur News) में उनके निधन की खबर फैलते ही उनके अनुयायियों में शोक और आक्रोश दोनों देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग इसे रहस्यमय मौत बताते हुए सच्चाई सामने लाने की मांग कर रहे हैं।