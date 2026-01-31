Nipah Virus Prevention: कोरोना के बाद निपाह का अलर्ट! इम्युनिटी कमजोर तो रिस्क ज्यादा, जानिए कैसे रखें खुद को सुरक्षित

Nipah Virus Prevention:निपाह एक जानलेवा वायरस है, जिसकी मृत्यु दर 45 से 75% तक बताई जा रही है, यानी यह आम वायरस से कहीं ज्यादा खतरनाक है। विशेषज्ञों का कहना है कि संक्रमित व्यक्ति 12 से 14 घंटे के भीतर कोमा में जा सकता है, इसलिए समय रहते सतर्क रहना बेहद जरूरी है।ऐसे में अपनी इम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना सबसे बड़ा बचाव है। हमने इस बारे में फिजिशियन डॉ. संदीप जोशी से खास बातचीत की, जिन्होंने बताया कि कैसे आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर खुद को सुरक्षित रख सकते हैं।