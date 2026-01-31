Nipah Virus Prevention: कोरोना के बाद निपाह का अलर्ट! इम्युनिटी कमजोर तो रिस्क ज्यादा, जानिए कैसे रखें खुद को सुरक्षित

How to prevent Nipah Virus|फोटो सोर्स – Freepik
Nipah Virus Prevention:निपाह एक जानलेवा वायरस है, जिसकी मृत्यु दर 45 से 75% तक बताई जा रही है, यानी यह आम वायरस से कहीं ज्यादा खतरनाक है। विशेषज्ञों का कहना है कि संक्रमित व्यक्ति 12 से 14 घंटे के भीतर कोमा में जा सकता है, इसलिए समय रहते सतर्क रहना बेहद जरूरी है।ऐसे में अपनी इम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना सबसे बड़ा बचाव है। हमने इस बारे में फिजिशियन डॉ. संदीप जोशी से खास बातचीत की, जिन्होंने बताया कि कैसे आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर खुद को सुरक्षित रख सकते हैं।
अच्छी हाइजीन निपाह वायरस से बचाव का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए दिन में कई बार साबुन और पानी से कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है या उसमें बुखार, खांसी जैसे लक्षण दिख रहे हैं, तो उससे दूरी बनाए रखें। जरूरत पड़ने पर मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करके खुद को सुरक्षित रखें।
निपाह वायरस का मुख्य स्रोत चमगादड़ माना जाता है। इसलिए चमगादड़ों को छूने या उनके आसपास जाने से बचना बेहद जरूरी है। साथ ही, उनके मल या मूत्र के संपर्क में आने से भी बचाव आवश्यक है, ताकि संक्रमण का खतरा कम किया जा सके।
खाने-पीने में सावधानी भी निपाह वायरस से बचाव का अहम हिस्सा है। इसलिए कच्चा खजूर का रस (डेट पाम सैप) पीने से बचें। साथ ही, ऐसे फल या सब्जियां न खाएं जिन पर चमगादड़ के काटने या गंदगी के निशान हों। हमेशा फल और सब्जियों को अच्छी तरह धोकर और पकाकर ही खाएं, ताकि संक्रमण का खतरा कम किया जा सके।
मजबूत इम्युनिटी शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। इसके लिए अपनी डाइट में हरी सब्जियां, मौसमी फल, दालें और साबुत अनाज शामिल करें। इसके अलावा विटामिन C, D और जिंक से भरपूर चीजें जैसे आंवला, नींबू, दही, अंडा और नट्स इम्युन सिस्टम को मजबूत बनाने में बेहद फायदेमंद होती हैं।
शरीर को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी है। पर्याप्त पानी पीने से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, अंग सही तरीके से काम करते हैं और इम्युन सिस्टम बेहतर ढंग से संक्रमण से लड़ सकता है। पानी की कमी होने पर शरीर कमजोर महसूस करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है।
रोजाना 7 से 9 घंटे की गुणवत्ता वाली नींद लेना इम्युनिटी के लिए बेहद जरूरी है। नींद की कमी शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को कमजोर कर सकती है। अच्छी नींद लेने से शरीर की ऊर्जा, मस्तिष्क की क्षमता और इम्युन सिस्टम दोनों मजबूत रहते हैं।
लगातार तनाव इम्युनिटी को कमजोर करता है और संक्रमण का खतरा बढ़ा देता है। इसे कम करने के लिए योग, ध्यान, प्राणायाम या हल्की एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इसके अलावा मन को शांत रखने की कोशिश करना भी जरूरी है। मानसिक शांति इम्युनिटी को प्राकृतिक रूप से मजबूत बनाती है।
हर दिन थोड़ी-बहुत शारीरिक गतिविधि इम्युन सिस्टम को मजबूत करती है। हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की हल्की या मध्यम एक्सरसाइज जैसे तेज़ चलना, साइकिलिंग, योग या डांस फायदेमंद होती है। यह रक्त संचार बढ़ाता है और शरीर के अंगों को संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार रखता है।
सिगरेट और अधिक शराब पीना शरीर की रक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। इम्युनिटी कमज़ोर होने पर वायरस या संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इन आदतों से दूरी बनाना और जरूरत पड़ने पर पूरी तरह छोड़ना सबसे सुरक्षित उपाय है।
अगर शरीर में किसी विटामिन या मिनरल की कमी है, तो केवल डॉक्टर की सलाह लेकर ही सप्लीमेंट्स लें। खुद से दवाइयां या सप्लीमेंट लेना जोखिम भरा हो सकता है और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है।
