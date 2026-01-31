Spring Season Food List: मौसम के हिसाब से खाएं सीजनल फल-सब्जियों से मिलेगा सेहत को डबल फायदा

Spring healthy diet tips|फोटो सोर्स – Freepik
Spring Season Food List: जैसे ही वसंत ऋतु आती है, शरीर की जरूरतें भी बदलने लगती हैं। इस मौसम में हल्का, ताजा और पोषण से भरपूर भोजन सेहत के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। सीजनल फल और सब्जियां न सिर्फ स्वाद में बेहतर होती हैं, बल्कि इनमें मौजूद नैचुरल विटामिन और मिनरल्स शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं। वसंत के मौसम में सही आहार अपनाने से पाचन सुधरता है, इम्युनिटी बढ़ती है और दिनभर एनर्जी बनी रहती है यही वजह है कि मौसम के हिसाब से खाना सेहत को डबल फायदा देता है।
पपीता पाचन के लिए बेहद लाभकारी फल माना जाता है। इसमें मौजूद विटामिन-सी त्वचा को धूप से होने वाले नुकसान से बचाता है। कब्ज, गैस या पेट की अन्य समस्याओं से परेशान लोगों के लिए पपीता किसी वरदान से कम नहीं है। नियमित सेवन से दिल की सेहत भी बेहतर रहती है।
प्लम वसंत ऋतु का एक पोषक तत्वों से भरपूर फल है। इसमें मौजूद फाइबर और सोर्बिटोल पाचन सुधारने और कब्ज से राहत दिलाने में मदद करते हैं। यह त्वचा को हेल्दी बनाए रखने के साथ-साथ ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी सहायक होता है।
ब्रोकली पोषण का पावरहाउस मानी जाती है। इसमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन-सी और ए भरपूर मात्रा में होते हैं। यह आंखों, त्वचा और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद है। ब्रोकली दिल की बीमारियों और अन्य पुरानी समस्याओं के जोखिम को भी कम करती है।
पत्ता गोभी विटामिन-के से भरपूर होती है, जो हड्डियों और दिल की सेहत के लिए जरूरी है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती है। आप इसे सलाद, सब्जी या स्टर-फ्राई के रूप में आसानी से अपने आहार में शामिल कर सकते हैं।
मटर वसंत ऋतु की एक बेहतरीन सब्जी है, खासकर शाकाहारी लोगों के लिए। इसमें प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम और कई जरूरी विटामिन पाए जाते हैं। मटर पाचन को बेहतर बनाती है और शरीर को लंबे समय तक एनर्जी देती है।
