Spring Diet Alert: वसंत ऋतु में ये चीजें खाना है फायदेमंद, ये बन सकती हैं नुकसानदेह, जानें आयुर्वेदिक विशेषज्ञों से

Spring Diet Alert: वसंत ऋतु आते ही शरीर में कई तरह के बदलाव होने लगते हैं। इस मौसम में सही खानपान न हो तो एलर्जी, पाचन की समस्या और थकान जैसी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉ. अर्जुन राज के अनुसार, वसंत में हल्का, संतुलित और मौसम के अनुरूप भोजन करना बेहद जरूरी होता है। कुछ चीजें इस समय शरीर के लिए फायदेमंद होती हैं, जबकि कुछ आहार नुकसान भी पहुंचा सकते हैं।