Fenugreek Benefits for Females: सिर्फ वजन घटाने के लिए नहीं, हार्मोनल बैलेंस के लिए महिलाओं का सुपरड्रिंक है मेथी पानी

Fenugreek Benefits for Females: अक्सर मेथी पानी को सिर्फ वजन घटाने से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसके फायदे इससे कहीं ज्यादा हैं, खासकर महिलाओं की हार्मोनल सेहत के लिए। मेथी में मौजूद बायोएक्टिव कंपाउंड्स जैसे डायोसजेनिन हार्मोनल बैलेंस को सपोर्ट करने में मदद करते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित रिसर्च के अनुसार, मेथी का नियमित सेवन एस्ट्रोजन और अन्य हार्मोन्स के संतुलन में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। यही वजह है कि मेथी पानी को आज महिलाओं के लिए एक नेचुरल “सुपरड्रिंक” माना जा रहा है, जो PCOS, पीरियड्स की अनियमितता और हार्मोनल उतार-चढ़ाव में सहायक हो सकता है।
मेथी के बीजों में डायोसजेनिन (Diosgenin) नामक एक खास तत्व पाया जाता है। यह एक प्राकृतिक फाइटोएस्ट्रोजन है, जो शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन को संतुलित करने में मदद करता है। PCOD और PCOS में महिलाओं के हार्मोन अक्सर असंतुलित हो जाते हैं, जिससे वजन बढ़ना, मुंहासे, अनियमित पीरियड्स और थकान जैसी समस्याएं होती हैं। नियमित रूप से मेथी पानी पीने से हार्मोनल बैलेंस बेहतर होता है और पीरियड्स साइकिल को धीरे-धीरे सुधारने में मदद मिलती है।
पीरियड्स के दौरान पेट के निचले हिस्से में दर्द, सूजन और ऐंठन कई महिलाओं के लिए बेहद परेशान करने वाली होती है। यहां जीरा अपनी भूमिका निभाता है। जीरे में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो सूजन और ब्लोटिंग को कम करते हैं। वहीं मेथी मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करती है, जिससे पीरियड्स के दर्द में राहत मिलती है। मेथी-जीरा पानी एक तरह से नैचुरल पेन रिलीवर की तरह काम करता है।
PCOS और हार्मोनल समस्याओं में कमजोर पाचन और स्लो मेटाबॉलिज्म भी एक बड़ी वजह होती है। मेथी फाइबर से भरपूर होती है, जो पाचन को सुधारती है और कब्ज की समस्या से राहत दिलाती है। जीरा गैस, एसिडिटी और पेट भारीपन को कम करता है। जब पाचन सही रहता है, तो शरीर अपने हार्मोनल फंक्शन को भी बेहतर तरीके से संभाल पाता है।
मेथी पानी वजन घटाने में मदद करता है, लेकिन इसे सिर्फ इसी नजर से देखना गलत है। यह ड्रिंक महिलाओं की ओवरऑल हेल्थ, हार्मोनल संतुलन, एनर्जी लेवल और मेंटल वेलनेस तक को सपोर्ट करता है। खासकर जो महिलाएं लंबे समय से पीरियड्स की अनियमितता या PCOD/PCOS से जूझ रही हैं, उनके लिए यह एक सुरक्षित घरेलू उपाय हो सकता है।
रात में 1 चम्मच मेथी के बीज और 1 चम्मच जीरा एक गिलास पानी में भिगो दें। सुबह इसे उबाल लें, छानकर गुनगुना पी लें। बेहतर असर के लिए इसे खाली पेट पिएं।
