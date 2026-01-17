Fenugreek Benefits for Females: सिर्फ वजन घटाने के लिए नहीं, हार्मोनल बैलेंस के लिए महिलाओं का सुपरड्रिंक है मेथी पानी

Fenugreek Benefits for Females: अक्सर मेथी पानी को सिर्फ वजन घटाने से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसके फायदे इससे कहीं ज्यादा हैं, खासकर महिलाओं की हार्मोनल सेहत के लिए। मेथी में मौजूद बायोएक्टिव कंपाउंड्स जैसे डायोसजेनिन हार्मोनल बैलेंस को सपोर्ट करने में मदद करते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित रिसर्च के अनुसार, मेथी का नियमित सेवन एस्ट्रोजन और अन्य हार्मोन्स के संतुलन में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। यही वजह है कि मेथी पानी को आज महिलाओं के लिए एक नेचुरल “सुपरड्रिंक” माना जा रहा है, जो PCOS, पीरियड्स की अनियमितता और हार्मोनल उतार-चढ़ाव में सहायक हो सकता है।