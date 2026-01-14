14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Sprinkling Salt on Fruits: क्या फलों पर काला नमक डालना सही है? आयुर्वेदिक डॉक्टर से जानें सच

Sprinkling Salt on Fruits: अक्सर लोग फलों का स्वाद बढ़ाने के लिए उन पर काला नमक छिड़ककर खाते हैं। किसी को आम पर काला नमक पसंद है तो कोई तरबूज या अमरूद इसके बिना अधूरा मानता है। लेकिन क्या वाकई फलों के साथ काला नमक खाना सेहत के लिए सही है? आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के अनुसार, जानें ।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 14, 2026

काला नमक और सेहत, Black Salt Ayurveda Advice,

Health Benefits of Black Salt in Fruits|फोटो सोर्स- Chatgpt

Sprinkling Salt on Fruits: फलों पर काला नमक डालकर खाना भारत में आम आदत है, लेकिन क्या यह सेहत के लिए सही भी है? अक्सर लोग फलों का स्वाद बढ़ाने के लिए उन पर काला नमक छिड़ककर खाते हैं। किसी को आम पर काला नमक पसंद है तो कोई तरबूज या अमरूद इसके बिना अधूरा मानता है। लेकिन क्या वाकई फलों के साथ काला नमक खाना सेहत के लिए सही है? आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. अर्जुन राज के अनुसार, जानिए नमक केवल स्वाद बढ़ाने के लिए है या शरीर के लिए भी है फायदेमंद ?

पाचन को रखे दुरुस्त

कुछ फल, जैसे पपीता, तरबूज या अंगूर, कई बार पेट में भारीपन या गैस की वजह बन जाते हैं। ऐसे में थोड़ी-सी मात्रा में काला नमक डालकर खाने से पाचन प्रक्रिया बेहतर हो सकती है। काला नमक पेट की गैस, ब्लोटिंग और ऐंठन को कम करने में मदद करता है। इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाचन तंत्र को शांत रखते हैं, जिससे फल आसानी से पच जाते हैं।

स्वाद में आता है नयापन

फलों का प्राकृतिक स्वाद तो अच्छा होता ही है, लेकिन काला नमक उसमें एक हल्का खट्टापन और चटखारापन जोड़ देता है। यही वजह है कि फल खाने का मजा और बढ़ जाता है। जो लोग फलों को बेस्वाद समझते हैं, उनके लिए काला नमक एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

वजन कंट्रोल में सहायक

काले नमक को लेकर माना जाता है कि यह शरीर में अतिरिक्त पानी जमा होने की समस्या को कम करता है। इससे सूजन या फुलाव की परेशानी नहीं होती। साथ ही, यह मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, जिससे वजन घटाने की कोशिश कर रहे लोगों को फायदा मिल सकता है। अगर आप डाइट में फलों को शामिल करते हैं, तो उन पर हल्का काला नमक डालना मददगार हो सकता है।

शरीर को करता है डिटॉक्स

काला नमक शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व शरीर की अंदरूनी सफाई को सपोर्ट करते हैं। जब फल और काला नमक साथ में लिया जाता है, तो यह शरीर को डिटॉक्स करने में सहायक हो सकता है, जिससे त्वचा में भी निखार आता है।

Black Salt Benefits: फलों के साथ काला नमक खाते समय इन बातों का रखें ध्यान

हालांकि काला नमक फायदेमंद है, लेकिन इसकी ज्यादा मात्रा नुकसान भी पहुंचा सकती है। जरूरत से ज्यादा काला नमक खाने से पेट में जलन, गैस, ब्लोटिंग या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ सकती है। किडनी से जुड़ी परेशानी वाले लोगों को खासतौर पर सावधानी बरतनी चाहिए।बेहतर यही है कि काले नमक का इस्तेमाल सीमित मात्रा में करें और अगर किसी तरह की स्वास्थ्य समस्या है, तो इसे अपनी डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

फलों पर काला नमक छिड़कने का सही तरीका क्या है?

फलों पर काला नमक हमेशा बहुत हल्की मात्रा में ही छिड़कें, ताकि स्वाद बढ़े लेकिन पोषण पर असर न पड़े।बेहतर है कि इसे कटे हुए ताजे फलों पर डालें और तुरंत खाएं।हाई बीपी या किडनी से जुड़ी समस्या हो तो डॉक्टर की सलाह के बिना इसका इस्तेमाल न करें।

ये भी पढ़ें

Celebrity Beauty Secrets: डिटॉक्सिफिकेशन ने बदली शिल्पा शेट्टी -काजोल जैसी सेलेब्स की लाइफस्टाइल, एक्सपर्ट से जानें आसान घरेलू तरीके
लाइफस्टाइल
Detoxification, Indian celebrity beauty secrets, home remedies of Detoxification,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

Updated on:

14 Jan 2026 04:26 pm

Published on:

14 Jan 2026 04:25 pm

Hindi News / Lifestyle News / Sprinkling Salt on Fruits: क्या फलों पर काला नमक डालना सही है? आयुर्वेदिक डॉक्टर से जानें सच

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

अंगूर क्यों कहलाते हैं किडनियों के लिए वरदान?

grapes for kidney, kidney health foods, red grapes benefits, natural kidney care,
लाइफस्टाइल

बालों में घनापन और चमक लाने के लिए तिल के तेल के फायदे

hair care in winter , dandruff control natural oil, shiny hair home remedy, lifestyle beauty tips
लाइफस्टाइल

डेटिंग के नए ट्रेंड Future Faking से कैसे पहचानें नकली प्यार और असली इरादे

Future Faking dating, What is Future Faking, Dating trends 2026,Relationship advice,
लाइफस्टाइल

फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, फिर भी मिला ‘बॉर्डर 2’ जैसा बड़ा ब्रेक, जानिए हीरोइन का सफर

Medha Rana Varun Dhawan,Border 2 Varun Dhawan, Medha Rana Border 2, Medha Rana in Border 2 ,
लाइफस्टाइल

वीडियो कॉल पर उड़ी मोहब्बत की पतंग, लॉन्ग डिस्टेंस कपल की संक्रांति

Makar Sankranti 2026, long distance relationship celebration ideas, long distance relationship celebration
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.