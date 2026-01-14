Sprinkling Salt on Fruits: क्या फलों पर काला नमक डालना सही है? आयुर्वेदिक डॉक्टर से जानें सच

Health Benefits of Black Salt in Fruits|फोटो सोर्स- Chatgpt
Sprinkling Salt on Fruits: फलों पर काला नमक डालकर खाना भारत में आम आदत है, लेकिन क्या यह सेहत के लिए सही भी है? अक्सर लोग फलों का स्वाद बढ़ाने के लिए उन पर काला नमक छिड़ककर खाते हैं। किसी को आम पर काला नमक पसंद है तो कोई तरबूज या अमरूद इसके बिना अधूरा मानता है। लेकिन क्या वाकई फलों के साथ काला नमक खाना सेहत के लिए सही है? आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. अर्जुन राज के अनुसार, जानिए नमक केवल स्वाद बढ़ाने के लिए है या शरीर के लिए भी है फायदेमंद ?
कुछ फल, जैसे पपीता, तरबूज या अंगूर, कई बार पेट में भारीपन या गैस की वजह बन जाते हैं। ऐसे में थोड़ी-सी मात्रा में काला नमक डालकर खाने से पाचन प्रक्रिया बेहतर हो सकती है। काला नमक पेट की गैस, ब्लोटिंग और ऐंठन को कम करने में मदद करता है। इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाचन तंत्र को शांत रखते हैं, जिससे फल आसानी से पच जाते हैं।
फलों का प्राकृतिक स्वाद तो अच्छा होता ही है, लेकिन काला नमक उसमें एक हल्का खट्टापन और चटखारापन जोड़ देता है। यही वजह है कि फल खाने का मजा और बढ़ जाता है। जो लोग फलों को बेस्वाद समझते हैं, उनके लिए काला नमक एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
काले नमक को लेकर माना जाता है कि यह शरीर में अतिरिक्त पानी जमा होने की समस्या को कम करता है। इससे सूजन या फुलाव की परेशानी नहीं होती। साथ ही, यह मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, जिससे वजन घटाने की कोशिश कर रहे लोगों को फायदा मिल सकता है। अगर आप डाइट में फलों को शामिल करते हैं, तो उन पर हल्का काला नमक डालना मददगार हो सकता है।
काला नमक शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व शरीर की अंदरूनी सफाई को सपोर्ट करते हैं। जब फल और काला नमक साथ में लिया जाता है, तो यह शरीर को डिटॉक्स करने में सहायक हो सकता है, जिससे त्वचा में भी निखार आता है।
हालांकि काला नमक फायदेमंद है, लेकिन इसकी ज्यादा मात्रा नुकसान भी पहुंचा सकती है। जरूरत से ज्यादा काला नमक खाने से पेट में जलन, गैस, ब्लोटिंग या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ सकती है। किडनी से जुड़ी परेशानी वाले लोगों को खासतौर पर सावधानी बरतनी चाहिए।बेहतर यही है कि काले नमक का इस्तेमाल सीमित मात्रा में करें और अगर किसी तरह की स्वास्थ्य समस्या है, तो इसे अपनी डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें।
फलों पर काला नमक हमेशा बहुत हल्की मात्रा में ही छिड़कें, ताकि स्वाद बढ़े लेकिन पोषण पर असर न पड़े।बेहतर है कि इसे कटे हुए ताजे फलों पर डालें और तुरंत खाएं।हाई बीपी या किडनी से जुड़ी समस्या हो तो डॉक्टर की सलाह के बिना इसका इस्तेमाल न करें।
