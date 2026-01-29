29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Ajwain Saunf Powder Ke Fayde: दवाइयों से पहले आजमाएं ये घरेलू नुस्खा ,जानें अजवाइन-सौंफ पाउडर के 4 कमाल के फायदे

Ajwain Saunf Powder Ke Fayde: भारतीय रसोई में अजवाइन और सौंफ सिर्फ मसाले नहीं, बल्कि सेहत का खजाना माने जाते हैं। आमतौर पर लोग इन्हें खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन दोनों का पाउडर अगर सही समय पर लिया जाए, तो यह शरीर को अंदर से दुरुस्त करने में मदद कर सकता है।

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 29, 2026

Ajwain Saunf Powder Night Benefits|फोटो सोर्स –Freepik

Ajwain Saunf Powder Ke Fayde: आजकल छोटी-छोटी सेहत की परेशानियों में हम सीधे दवाइयों का सहारा लेने लगते हैं, जबकि हमारी रसोई में मौजूद कुछ साधारण चीजें भी उतनी ही असरदार हो सकती हैं। अजवाइन और सौंफ का पाउडर ऐसा ही एक पुराना घरेलू नुस्खा है, जिसे आयुर्वेद में खास महत्व दिया गया है। पाचन को बेहतर बनाने से लेकर शरीर को अंदर से हल्का रखने तक, यह मिश्रण कई समस्याओं में राहत देने का काम करता है। सही तरीके और समय पर इसका सेवन किया जाए तो दवाइयों से पहले यह एक नेचुरल और सुरक्षित विकल्प बन सकता है। जानिए अजवाइन-सौंफ पाउडर के 4 कमाल के फायदे।

अजवाइन और सौंफ के पाउडर के 4 जबरदस्त फायदे

त्वचा को अंदर से करता है साफ और चमकदार

अजवाइन और सौंफ दोनों में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो शरीर में मौजूद हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। जब शरीर डिटॉक्स होता है, तो उसका असर सीधे त्वचा पर दिखता है।रोज रात को गुनगुने पानी के साथ अजवाइन-सौंफ पाउडर लेने से मुंहासे, दाग-धब्बे और त्वचा की सुस्ती कम हो सकती है। धीरे-धीरे स्किन में नेचुरल ग्लो आने लगता है।

वजन घटाने में सहायक

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में वजन बढ़ना एक आम समस्या बन गई है। अजवाइन और सौंफ का पाउडर मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद करता है, जिससे शरीर कैलोरी को बेहतर तरीके से बर्न कर पाता है।नियमित रूप से रात को इसका सेवन करने से पाचन सुधरता है और धीरे-धीरे वजन घटाने में भी मदद मिल सकती है। हालांकि, बेहतर नतीजों के लिए संतुलित आहार और हल्की एक्सरसाइज भी जरूरी है।

गैस और कब्ज की समस्या से राहत

अगर पेट सही नहीं रहता, तो बाकी शरीर भी साथ नहीं देता। अजवाइन और सौंफ पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए जानी जाती हैं।रात को सोने से पहले इनका पाउडर लेने से गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याओं में आराम मिल सकता है। इससे सुबह पेट साफ होता है और भारीपन महसूस नहीं होता। जो लोग रोज कब्ज से परेशान रहते हैं, उनके लिए यह उपाय खासा मददगार साबित हो सकता है।

आंखों की सेहत के लिए फायदेमंद

आंखों की देखभाल आज के समय में बेहद जरूरी हो गई है, खासकर मोबाइल और लैपटॉप के बढ़ते इस्तेमाल के कारण। सौंफ को पारंपरिक रूप से आंखों के लिए लाभकारी माना जाता है।अजवाइन-सौंफ पाउडर का नियमित सेवन आंखों की थकान कम करने और नजर से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याओं से बचाव में मदद कर सकता है।

अजवाइन और सौंफ का पाउडर कैसे लें? (How To Consume Ajwain Saunf Powder)

एक गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच अजवाइन पाउडर और आधा चम्मच सौंफ पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें। इस मिश्रण को रात को सोने से ठीक पहले पीना फायदेमंद माना जाता है। इसे रोजाना अपनी दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि यह एक सरल और प्राकृतिक उपाय है। हालांकि, अगर आपको पहले से कोई मेडिकल समस्या है या आप नियमित दवाइयाँ ले रहे हैं, तो इसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर और सुरक्षित रहेगा।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Healthy Lifestyle

29 Jan 2026 04:55 pm

Hindi News / Lifestyle News / Ajwain Saunf Powder Ke Fayde: दवाइयों से पहले आजमाएं ये घरेलू नुस्खा ,जानें अजवाइन-सौंफ पाउडर के 4 कमाल के फायदे
