Margot Robbie: 74 करोड़ का हार और 400 साल पुरानी दास्तां, मार्गो रोबी ने पहना मुमताज की निशानी वाला ताजमहल डायमंड

Margot Robbie: जब हॉलीवुड का ग्लैमर और भारत का शाही इतिहास एक साथ मिलते हैं, तो नजारा वाकई देखने लायक होता है। हाल ही में लॉस एंजिल्स की सड़कों पर जब मार्गो रोबी अपनी फिल्म 'वुदरिंग हाइट्स' के वर्ल्ड प्रीमियर के लिए उतरी, तो सबकी निगाहें उनके गाउन पर नहीं, बल्कि उनके गले में चमकते उस ताजमहल हीरे पर टिक गई, जिसकी जड़ें भारत के मुगल दरबार से जुड़ी हैं। 74 करोड़ की कीमत वाला यह हार सिर्फ एक ज्वैलेरी नहीं, बल्कि नूरजहां के प्यार और एलिजाबेथ टेलर के स्टाइल का एक सिग्नेचर पीस है।