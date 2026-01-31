Margot Robbie: 74 करोड़ का हार और 400 साल पुरानी दास्तां, मार्गो रोबी ने पहना मुमताज की निशानी वाला ताजमहल डायमंड

Margot Robbie Tajmahal Diamond Necklace | (फोटो सोर्स- patrika.com)
Margot Robbie: जब हॉलीवुड का ग्लैमर और भारत का शाही इतिहास एक साथ मिलते हैं, तो नजारा वाकई देखने लायक होता है। हाल ही में लॉस एंजिल्स की सड़कों पर जब मार्गो रोबी अपनी फिल्म 'वुदरिंग हाइट्स' के वर्ल्ड प्रीमियर के लिए उतरी, तो सबकी निगाहें उनके गाउन पर नहीं, बल्कि उनके गले में चमकते उस ताजमहल हीरे पर टिक गई, जिसकी जड़ें भारत के मुगल दरबार से जुड़ी हैं। 74 करोड़ की कीमत वाला यह हार सिर्फ एक ज्वैलेरी नहीं, बल्कि नूरजहां के प्यार और एलिजाबेथ टेलर के स्टाइल का एक सिग्नेचर पीस है।
मार्गो रोबी ने जो नेकलेस पहना था, उसे दुनिया 'ताजमहल डायमंड' के नाम से जानती है। दिल के आकार का यह हीरा कोई मामूली आभूषण नहीं है। पीपल मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार, आज इस नायाब टुकड़े की कीमत लगभग 8 मिलियन डॉलर यानी करीब 74 करोड़ रुपये है। सोने और रूबी की चैन में जड़ा यह हीरा न केवल अपनी सुंदरता बल्कि अपने भीतर छिपे सालों पुराने रोमांटिक इतिहास के लिए भी फेमस है।
इस हीरे की असली कहानी भारत के मुगल दरबार से जुड़ी है। यह टेबल-कट हीरा 17वीं सदी का है। माना जाता है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने इसे अपनी बेगम नूरजहां को दिया था। हीरे पर फारसी भाषा में 'प्यार शाश्वत है' खुदा हुआ है और नूरजहां का नाम भी इस पर अंकित है। बाद में यह हीरा शाहजहां को विरासत में मिला, जिन्होंने इसे अपनी बेगम मुमताज को भेंट किया। मुगलों के इसी प्रेम और जुड़ाव के कारण इसे ताजमहल डायमंड नाम दिया गया।
1972 में यह हीरा एक बार फिर सुर्खियों में आया जब दिग्गज अभिनेता रिचर्ड बर्टन ने अपनी पत्नी और हॉलीवुड आइकन एलिजाबेथ टेलर को उनके 40वें जन्मदिन पर गिफ्ट में दिया था। 54 साल बाद मार्गो रोबी ने इसे पहनकर एलिजाबेथ टेलर को एक श्रद्धांजलि दी है। मार्गो ने इसे एक चोकर की तरह स्टाइल किया, जिसमें इसके टैसल उनकी पीठ की ओर लटक रहे थे, जो उनके विंटेज लुक को और भी खास बना रहे थे।
1971 में लग्जरी ब्रांड कार्टियर ने इस हीरे को नया रूप दिया। उन्होंने इसके सिल्क डोरी वाले लुक को सोने और रूबी की एक चैन में बदल दिया। मार्गो रोबी का इसे पहनना यह दिखाता है कि महान कहानियां और कीमती रत्न कभी पुराने नहीं होते। अभिनेत्री के मुताबिक, इस नेकलेस की रोमांटिक हिस्टरी फिल्म की थीम के लिए बिल्कुल सही थी।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य