Richest Royal Families: मेवाड़ ₹50,000 करोड़, गायकवाड़ ₹25,000 करोड़, कैसे येे शाही परिवार विरासत से आज भी अरबपतियों की सूची में

Richest Royal Families 2026: राजशाही खत्म हो गई, राजाओं के अधिकार चले गए… लेकिन क्या उनकी ताकत कम हुई? बिल्कुल नहीं, 2026 की Indulge Express की रिपोर्ट के अनुसार, आज भारत के ये शाही परिवार न केवल अपनी परंपराओं को सहेज रहे हैं, बल्कि दौलत के मामले में बड़े-बड़े उद्योगपतियों को टक्कर दे रहे हैं। ​किले, महल, और विलासिता, इन परिवारों ने अपनी विरासत को दुनिया के बेस्ट हेरिटेज होटल्स और टूरिज्म बिजनेस में बदल दिया है। आइए जानते हैं 2026 के उन चुनिंदा शाही परिवारों के बारे में जिनकी नेटवर्थ हजारों करोड़ में है।