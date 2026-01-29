Pratap Sarnaik: 50 रुपये से करोड़ों तक का सफर, कभी ऑटो चलाते थे ये नेता, आज हैं आलीशान फार्महाउस और कई रेस्टोरेंट्स के मालिक

Maharashtra Minister Pratap Sarnaik Story | (फोटो सोर्स- patrika.com)
Pratap Sarnaik: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 40-50 स्क्वेयर फीट के एक छोटे से कमरे में 5 लोगों के साथ रहने वाला लड़का, जो कभी सड़क पर अगरबत्ती और कैलेंडर बेचते थे, एक दिन महाराष्ट्र की राजनीति का बड़ा चेहरा बनेंगे? यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक की असल जिंदगी की कहानी है। हाल ही में Curly Tales को दिए एक इंटरव्यू में सरनाईक ने अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि कैसे 9 साल की उम्र में ₹50 की कमाई से शुरू हुआ यह सफर आज 5 आलीशान फार्महाउस, 12 रेस्टोरेंट्स और करोड़ों के टर्नओवर तक पहुंच चुका है।
राजनीति की दुनिया में आने से पहले प्रताप सरनाईक ने कड़ी मेहनत की। वह ऑटो रिक्शा चलाते थे और साथ ही अंडा भुर्जी का ठेला भी लगाते थे। वहीं इसी मेहनत के दम पर उन्होंने रियल एस्टेट की दुनिया में अब तक अपनी पहचान कायक किए हुए है। जिसका नतीजा है कि आज उनके पास 5 फार्महाउस गोवा, लोनावला, महाबलेश्वर जैसी प्राइम लोकेशंस पर है। इसके साथ ही 12 रेस्टोरेंट्स और 3 बड़े होटल्स भी है। वहीं राजनीति में कांग्रेस से कॉर्पोरेटर का पहला चुनाव जीतने के बाद आज वह 4 बार के विधायक और राज्य के दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं।
प्रताप सरनाईक का बचपन किसी फिल्मी संघर्ष से कम नहीं था। उन्होंने बताया कि एक समय था जब वह 40-50 स्क्वेयर फीट के एक छोटे से कमरे में अपने परिवार के 5 सदस्यों के साथ रहते थे। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले प्रताप ने महज 9 साल की उम्र में जिम्मेदारी उठा ली थी। उस वक्त वह अगरबत्ती और कैलेंडर बेचा करते थे, जिससे उन्हें दिन के 50-60 रुपये मिलते थे।
उन्होंने अपनी सीक्रेट अंडा भुर्जी रेसिपी साझा की है। जिसमें उन्होंने बताया कि सबसे पहले तेल में राई (Mustard Seeds) को अच्छे से चटकाएं। इसके बाद ढेर सारा प्याज और फिर टमाटर डालें। हल्दी, नमक और फ्रेश धनिया का तड़का लगाएं। अंत में अंडे फोड़कर डालें और ऊपर से कुटी हुई हरी मिर्च का टच दें।
आपको जानकर हैरानी होगी कि सुपरस्टार सलमान खान उनके न केवल पसंदीदा एक्टर हैं, बल्कि वह प्रताप सरनाईक की पत्नी के हाथ के बने खाने के इतने शौकीन हैं कि अक्सर उनके घर स्वाद का लुत्फ उठाने पहुंचते हैं।
राजनीति में उनकी एंट्री छात्र संगठनों के जरिए हुई। सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर कॉर्पोरेटर का चुनाव जीता और आज वह शिवसेना के एक दमदार नेता और 4 बार के विधायक हैं। वह अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपनी पत्नी को देते हैं, जिनसे उनकी लव मैरिज हुई थी। वह उन्हें अपने लिए बहुत लकी मानते हैं।
