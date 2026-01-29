Pratap Sarnaik: 50 रुपये से करोड़ों तक का सफर, कभी ऑटो चलाते थे ये नेता, आज हैं आलीशान फार्महाउस और कई रेस्टोरेंट्स के मालिक

Pratap Sarnaik: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 40-50 स्क्वेयर फीट के एक छोटे से कमरे में 5 लोगों के साथ रहने वाला लड़का, जो कभी सड़क पर अगरबत्ती और कैलेंडर बेचते थे, एक दिन महाराष्ट्र की राजनीति का बड़ा चेहरा बनेंगे? यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक की असल जिंदगी की कहानी है। हाल ही में Curly Tales को दिए एक इंटरव्यू में सरनाईक ने अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि कैसे 9 साल की उम्र में ₹50 की कमाई से शुरू हुआ यह सफर आज 5 आलीशान फार्महाउस, 12 रेस्टोरेंट्स और करोड़ों के टर्नओवर तक पहुंच चुका है।