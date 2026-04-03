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बेडरूम में रखी ये 7 चीजें छीन रही हैं आपका सुकून, आज ही इन्हें बाहर निकालें

7 Things To Remove From Bedroom in Hindi: आज के इस लेख में हम ऐसी 7 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें बेडरूम में नहीं रखना चाहिए।

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भारत

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Priyambada yadav

Apr 03, 2026

7 Things To Remove From Bedroom

7 Things To Remove From Bedroom| image credit gemini

7 Things To Remove From Bedroom in Hindi: हेल्दी और फिट बने रहने के लिए अच्छी डाइट के साथ ही अच्छी नींद भी बेहद जरूरी होती है। आजकल बढ़ती जागरूकता की वजह से लोग अपनी नींद का खास ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका सीधा असर उनकी नींद पर पड़ता है। इसलिए आज के इस लेख में हम ऐसी 7 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। हमारा बेडरूम वह जगह है जहां हम दिन भर की थकान मिटाकर सुकून की नींद लेना चाहते हैं। ऐसे में अगर हम अपने कमरे को फालतू चीजों से भर देते हैं, तो नींद खराब होने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि बेडरूम में घुसते ही आपको अच्छा फील हो और रात को बढ़िया नींद आए, तो इन चीजों को तुरंत बाहर निकाल दें।

गैजेट्स (Electronic Gadgets)

ज्यादातर लोगों को अपने बेडरूम में लैपटॉप, टैबलेट और टीवी जैसे पसंदीदा गैजेट्स रखना पसंद होता है। ऐसे में जब लोग सोने जाते हैं, तो न चाहते हुए भी इनका इस्तेमाल करने लगते हैं, जिससे नींद उड़ जाती है। इसलिए ऐसी सभी चीजों को आज ही अपने बेडरूम से निकाल दें। इसके अलावा, सोने से ठीक पहले मोबाइल चलाने से भी परहेज करें, क्योंकि मोबाइल से निकलने वाली लाइट हमारे दिमाग को सोने नहीं देती। फोन को खुद से दूर रखें ताकि बार-बार नोटिफिकेशन चेक करने की आदत छूटे और आप चैन से सो सकें।

ऑफिस का काम और फाइलें (Work Stuff and Files)

आज के समय में कई लोग ऑफिस का काम घर ले आते हैं और अपने बेडरूम को ही ऑफिस बना लेते हैं। बिस्तर पर बैठकर काम करने या कमरे में फाइलें रखने से दिमाग हमेशा काम के तनाव में रहता है। बेडरूम को सिर्फ रिलैक्स करने की जगह रखें। लैपटॉप और ऑफिस बैग को कमरे के बाहर रखें या किसी अलमारी के अंदर बंद करके रखें।

बिखरा सामान (Clutter and Mess)

अच्छी नींद पर इस बात का भी असर पड़ता है कि आपका कमरा कैसा दिखता है। अगर आपके कमरे के एक कोने में कपड़ों का ढेर है या बेड के नीचे पुराना सामान भरा हुआ है, तो इसे देख कर दिमाग में उलझन बनी रहती है। जितना हो सके कमरे को खाली और साफ रखें। जो चीजें काम की नहीं हैं, उन्हें फेंक दें या स्टोर रूम में डाल दें।

जिम और एक्सरसाइज का सामान (Gym Equipment)

बेडरूम में रखे ट्रेडमिल या भारी डंबल्स आपको रिलैक्स करने के बजाय यह याद दिलाते रहते हैं कि आपने आज वर्कआउट नहीं किया है। इससे मन में एक अजीब सा तनाव पैदा होता है। इसलिए जिम के सामान को लिविंग रूम या बालकनी में शिफ्ट कर दें ताकि बेडरूम शांत महसूस हो।

खराब तकिए और बिस्तर (Old Pillows and Worn-out Mattresses)

बिस्तर और तकिए का सीधा संबंध आपकी नींद से होता है। अगर आपका तकिया या गद्दा खराब हो गया है, तो उसे बदल दें या ठीक करवा लें। पुराने तकिए और खराब गद्दे न सिर्फ गर्दन और शरीर में दर्द देते हैं, बल्कि इनमें धूल और कीटाणु भी जमा हो जाते हैं, जो आपको बीमार बना सकते हैं।

बेड पर बैठकर खाना (Eating in Bed)

बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से भोजन के छोटे-छोटे टुकड़े बिस्तर पर गिर जाते हैं, जिनसे चींटियां या कीड़े आ सकते हैं। साथ ही, बेडरूम में खाने की महक बनी रहती है जो आपकी नींद में खलल डाल सकती है। खाने के लिए हमेशा डाइनिंग टेबल का ही इस्तेमाल करें।

कमरे में बहुत ज्यादा रोशनी (Bright Lights)

बेडरूम में बहुत तेज या आंखों में चुभने वाली लाइटें नहीं होनी चाहिए। अगर आपके कमरे में तेज सफेद ट्यूबलाइट लगी है, तो उसकी जगह 'वार्म येलो' या धीमी रोशनी वाले लैंप का इस्तेमाल करें। हल्की और मद्धम रोशनी दिमाग को संकेत देती है कि अब सोने का वक्त हो गया है।

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Published on:

03 Apr 2026 12:07 pm

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