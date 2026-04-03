6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

5 Skin Care Mistakes: सावधान! कहीं ये 5 गलतियां आपसे छीन न लें चेहरे का निखार, आज ही सुधारें

Skin Care Mistakes Making You Look Older: आज की स्टोरी में हम ऐसी ही 5 छोटी लेकिन जरूरी बातों को बताने जा रहे हैं, जिन्हें फॉलो कर आप अपनी उम्र से कम की दिख सकती हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Apr 03, 2026

Skin Care Mistakes

Skin Care Mistakes | image credit gemini

5 Skin Care Mistakes for Premature Aging: आज की भागदौड़ भरी लाइफ और प्रदूषण के चलते हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के साथ ही लंबे समय तक यंग दिखने के लिए लोग बाजार में मिलने वाली कई तरह की क्रीम और लोशन लगाते हैं। इनका स्किन पर असर तो दिखता है, लेकिन जाने-अनजाने में की जाने वाली हमारी कुछ छोटी-छोटी आदतें ही स्किन को खराब करने लगती हैं। इनके बारे में ज्यादातर लोगों को या तो पता ही नहीं चलता या वे जानकर भी इन्हें इग्नोर करते रहते हैं। इससे चेहरा अपनी उम्र से पहले ही बूढ़ा और थका हुआ दिखने लगता है। ऐसे में, अगर आप भी झुर्रियों से बचना चाहते हैं और लंबे समय तक जवान दिखने के साथ ही हेल्दी और ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हैं, तो हमारी आज की स्टोरी आपके काम आ सकती है। आज की स्टोरी में हम ऐसी ही 5 छोटी लेकिन जरूरी बातों को बताने जा रहे हैं, जिन्हें फॉलो कर आप अपनी उम्र से कम की दिख सकते हैं।

धूप से बचाव न करना (Not Using Sunscreen)

ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सनस्क्रीन सिर्फ तभी लगानी चाहिए जब वे तेज धूप में बाहर जा रहे हों। लेकिन सच तो यह है कि सूरज की किरणें घर के अंदर या बादलों वाले मौसम में भी आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं। ये किरणें स्किन के अंदरूनी हिस्से को ढीला कर देती हैं, जिससे चेहरे पर बारीक रेखाएं और काले धब्बे जल्दी आने लगते हैं। इसलिए चाहे आप घर में हों या बाहर, सनस्क्रीन लगाना कभी न भूलें।

पूरी नींद न लेना (Lack of Sleep)

हेल्दी रहने के लिए 7-8 घंटे की नींद कितनी जरूरी होती है, यह बात ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन काम या देर रात तक मोबाइल चलाने की वजह से इसे इग्नोर करते हैं। दरअसल, जब हम सोते हैं, तो हमारी स्किन खुद की मरम्मत (Repair) करती है और नए सेल्स बनाती है। अगर आप रात को देर तक जागते हैं और पर्याप्त नींद नहीं लेते, तो चेहरा थका हुआ और डल दिखने लगता है। नींद पूरी न होने से आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं और स्किन की चमक धीरे-धीरे गायब होने लगती है। अच्छी नींद एक तरह का नेचुरल ब्यूटी ट्रीटमेंट है, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं।

रात को बिना चेहरा धोए सो जाना (Not Washing Face Before Bed)

बाहर से घर आने के बाद या अगर आप रात को बिना चेहरा साफ किए सो जाते हैं, तो आपकी स्किन खुलकर सांस नहीं ले पाती। दिन भर की धूल, मिट्टी और चेहरे पर लगा मेकअप स्किन के रोमछिद्रों (Pores) को बंद कर देते हैं। इससे न सिर्फ कील-मुहांसे होने का डर रहता है, बल्कि स्किन समय से पहले ही बेजान और लटकी हुई दिखने लगती है। इसलिए रात को सोने से पहले एक अच्छे फेस वॉश से चेहरा धोना जरूरी होता है।

चेहरे को ज्यादा रगड़ना या स्क्रब करना (Over-Exfoliating the Skin)

हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए कई लोगों को लगता है कि वे चेहरा जितना ज्यादा साफ रखेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। इसके लिए वे चेहरे को बार-बार स्क्रब करते हैं या जोर से रगड़ते हैं ताकि वह ज्यादा साफ हो जाए। लेकिन हकीकत में ऐसा करने से स्किन की ऊपरी सुरक्षा परत छिल जाती है और नमी खत्म हो जाती है। जब स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो उस पर झुर्रियां बहुत जल्दी पड़ती हैं। इसलिए फेस को साफ करते समय हमेशा नरमी बरतें और बहुत ज्यादा कठोर केमिकल्स वाले स्क्रब या फेस वॉश का इस्तेमाल न करें।

कम पानी पीना और गलत खान-पान (Dehydration and Poor Diet)

ज्यादातर लोग यह बात जानते हैं कि स्किन बाहर से कैसी दिखती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या खा-पी रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग इसे फॉलो नहीं करते। अगर आप अच्छी स्किन चाहते हैं, तो सबसे पहले शरीर की जरूरत के अनुसार पानी पीने के साथ ही अपनी डाइट सही करें। अगर आप दिन भर में पर्याप्त पानी नहीं पीते, तो स्किन रूखी और बेजान हो जाती है।

डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी सामान्य है और उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित है। यह किसी भी तरह की त्वचा संबंधी समस्या का चिकित्सकीय विकल्प नहीं है। यदि आप त्वचा से जुड़ी किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो कृपया किसी विशेषज्ञ त्वचा रोग चिकित्सक (Dermatologist) से संपर्क करें और उनकी सलाह लें।

ये भी पढ़ें

स्किन पर करें सीमित उत्पादों का इस्तेमाल
जयपुर
स्किन पर करें सीमित उत्पादों का इस्तेमाल

खबर शेयर करें:

Published on:

03 Apr 2026 10:35 am

Hindi News / Lifestyle News / 5 Skin Care Mistakes: सावधान! कहीं ये 5 गलतियां आपसे छीन न लें चेहरे का निखार, आज ही सुधारें

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Weight Loss: परफेक्ट फिगर पाने के लिए फॉलो करें ये 3 टिप्स, अब जिम जाने की जरूरत नहीं

Bina Gym Jaye Weight Loss Kaise Kare
लाइफस्टाइल

“मैं ही क्यों इश्क जाहिर करूं…” रील से रातों-रात वायरल होने वाली नेशनल प्लेयर दीपा भट्ट की असली कहानी

Deepa Bhatt
लाइफस्टाइल

मच्छर चुन-चुनकर सिर्फ आपको ही क्यों काटते हैं? जानिए इसके पीछे का असली सच!

Machar Jyada Kyon Katte Hain
लाइफस्टाइल

Lunch के बाद ऑफिस में नींद क्यों आती है? जानिए इसे रोकने के Easy Tips

How To Avoid Sleep After Lunch In Office
लाइफस्टाइल

जल्दी करें! अप्रैल के बाद नहीं दिखेगा जयपुर का ‘गुलाबी जादुई’ नजारा, मिस न करें आखिरी बार देखने का मौका!

Sambhar Lake Jaipur
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.