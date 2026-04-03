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Chhatrapati Shivaji Maharaj Punyatithi 2026: ‘स्वराज्य’ के प्रणेता को इन खास संदेशों के जरिए दें श्रद्धांजलि

Shivaji Maharaj Punyatithi Quotes in Hindi, English And Marathi: आज के लेख में हिंदी, मराठी और अंग्रेजी में कुछ संदेश दिए गए हैं, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर साझा कर शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

Apr 03, 2026

Shivaji Maharaj Punyatithi

Shivaji Maharaj Punyatithi| image credit gemini

Shivaji Maharaj Punyatithi Quotes in Hindi, English And Marathi:  आज 3 अप्रैल है, यानी वो दिन जब भारत के इतिहास का एक सुनहरा अध्याय थमा था। आज ही के दिन 1680 में मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ किले में अंतिम सांस ली थी। शिवाजी महाराज सिर्फ एक शूरवीर योद्धा ही नहीं, बल्कि एक ऐसे नायक थे जिन्होंने हमें अपनी जमीन और हक के लिए लड़ना सिखाया। उनकी वीरता और स्वराज्य की सोच आज भी हर भारतीय के रगों में दौड़ती है। मुगलों के छक्के छुड़ाने वाले और अपनी बुद्धिमानी से पहाड़ों का रुख मोड़ देने वाले उस महान शिवाजी महाराज को आज पूरा देश नमन कर रहा है। आज के लेख में हिंदी, मराठी और अंग्रेजी में कुछ संदेश दिए गए हैं, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर साझा कर शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं।

शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हिंदी में संदेश (Messages to Pay Tribute to Shivaji Maharaj in Hindi)

  • हर मराठा पागल है भगवे का,स्वराज का, शिवाजी राजे का...जय भवानी, जय शिवाजी।शिवाजी महाराज को पुण्यतिथि के पर नमन!
  • इतिहास के पन्नों में,मिट्टी के एक कण पर रैयत के मन परऔर आस्था के पैमाने परराज करने वाले राजा राजा शिवछत्रपति हैं!छत्रपति शिवाजी महाराज की जय!
  • जिनके शौर्य से मुगलों का सिंहासन डोल गया,वह वीर मराठा शिवाजी आज भीहमारे दिलों में जिंदा है। नमन!
  • शूरवीरों की यह धरती,छत्रपति शिवाजी पालनहार,बुराई जिससे कोसों दूर भागे,ऐसी गूंजी है हुंकार।पुण्यतिथि के मौके पर छत्रपति शिवाजी महाराज को कोटि कोटि नमन!
  • हिंदुत्व की पहचान शिवाजी,स्वराज का दूसरा नाम शिवाजी,देश का अभिमान शिवाजी,राष्ट्र की है शान शिवाजी।छत्रपति महाराज की जय!

शिवाजी महाराज यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी मराठीत संदेश (Messages to Pay Tribute to Shivaji Marathi in Marathi)

  • किती राजे आले आणि किती राजे गेलेपण तुमच्या सारखे कोणी नाही…छत्रपती शिवाजी महाराज की जयछत्रपती शिवाजी महाराज यांनापुण्यतिथीनिमित्त विनम्र अभिवादन!
  • भगव्याची ज्यांनी राखली शानमुघलांपुढे कधीही न झुकविली त्यांनी मानज्यांच्या शौर्यापुढे आपण आहोत सूक्ष्म जीवासमानअशा शिवछत्रपतींच्या पुण्यतिथी दिनी करुया त्यांस कोटी कोटी प्रणाम!
  • स्वराज्यासाठी लढला तो,तमाम मराठ्यांसाठीतळपती आग होता तोछत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुण्यतिथी निमित्त कोटी कोटी प्रणाम!
  • श्वासात रोखुनी वादळडोळ्यात रोखली आगदेव आमचा छत्रपतीएकटा मराठी वाघ….श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय...छत्रपती शिवाजी महाराज यांनापुण्यतिथीनिमित्त विनम्र अभिवादन!
  • बीज अंगी लखलखके ज्याच्या तो मर्द मराठातेज माथी चमकते ज्याच्या तो मर्द मराठाभीमरूपी महाकाय जणू तो शोभे मर्द मराठामाय भू तुला पुत्र म्हणूनी लाभे मर्द मराठा…छत्रपती शिवाजी महाराज यांनापुण्यतिथीनिमित्त विनम्र अभिवादन!

शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि देने के लिए अंग्रेजी में संदेश (Messages to Pay Tribute to Shivaji Maharaj in English)

  • A true hero who fought for justice and Swarajya. Remembering Chhatrapati Shivaji Maharaj on his Death Anniversary.
  • Tribute to the Great Maratha Warrior King who taught us the value of freedom and self-respect. Jai Shivaji!
  • On the death anniversary of the father of the Swarajya, Chhatrapati Shivaji Maharaj, we salute his indomitable spirit.
  • He was a king who ruled not just over lands, but over the hearts of his people. Remembering the great 'Janata Raja'.
  • Saluting the lion of Sahyadri, Chhatrapati Shivaji Maharaj. His name remains a symbol of bravery and sacrifice for the nation.

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Published on:

03 Apr 2026 05:33 am

Hindi News / Lifestyle News / Chhatrapati Shivaji Maharaj Punyatithi 2026: ‘स्वराज्य’ के प्रणेता को इन खास संदेशों के जरिए दें श्रद्धांजलि

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