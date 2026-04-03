Chhatrapati Shivaji Maharaj Punyatithi 2026: पुण्यतिथि पर शिवाजी महाराज को नमन करने के लिए 50+ हिंदी, मराठी और अंग्रेजी में संदेश

Shivaji Maharaj| image credit gemini
Shivaji Maharaj Punyatithi Quotes in Hindi, English And Marathi: भारत देश कई महान वीर योद्धाओं की भूमि रही है, जिनमें से एक गौरवशाली नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का है। 17वीं सदी के प्रभावशाली योद्धा शिवाजी महाराज को मराठा साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय जाता है। शिवाजी महाराज का निधन 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में हुआ था। उनके निधन को लेकर इतिहासकारों में अलग-अलग मत हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी, वहीं कुछ का मानना है कि उन्हें एक साजिश के तहत जहर दिया गया था। शिवाजी महाराज की वीरता, शौर्य और बलिदान की कहानियां आज भी जन-मानस में जीवित हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन मराठा साम्राज्य और जनता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। हर साल 3 अप्रैल को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। इस अवसर पर उन्हें नमन करने के लिए यहां हिंदी, मराठी और अंग्रेजी में संदेश दिए गए हैं, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर साझा कर शिवाजी को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं।
1. शूरवीरों की यह धरती,
छत्रपति शिवाजी पालनहार,
बुराई जिससे कोसों दूर भागे,
ऐसी गूंजी है हुंकार।
पुण्यतिथि के मौके पर छत्रपति शिवाजी महाराज को कोटि कोटि नमन!
2. इतिहास के पन्नों में,
मिट्टी के एक कण पर रैयत के मन पर
और आस्था के पैमाने पर
राज करने वाले राजा शिवछत्रपति हैं!
छत्रपति शिवाजी महाराज की जय!
3. अपने आत्मबल को जगाने वाला,
खुद को पहचानने वाला
और मानव जाति के कल्याण की सोच रखने वाला
पूरे विश्व पर राज कर सकता है
ऐसे ही महान व्यक्तित्व छत्रपति शिवाजी को कोटि कोटि नमन!
4. हिंदुत्व की पहचान शिवाजी,
स्वराज का दूसरा नाम शिवाजी,
देश का अभिमान शिवाजी,
राष्ट्र की है शान शिवाजी।
छत्रपति महाराज की जय!
5. हर मराठा पागल है भगवे का,
स्वराज का, शिवाजी राजे का...
जय भवानी, जय शिवाजी।
शिवाजी महाराज को पुण्यतिथि के मौके पर नमन!
6. बिना रुके हर कठिनाई में कदम बढ़ाना,
आसान नहीं है, मातृभूमि पर शीश चढ़ाना
शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर नमन!
7. अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत जिससे मिलती है,
उस महान व्यक्तित्व शिवाजी महाराज को
पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि!
8. जिनके शौर्य से मुगलों का सिंहासन डोल गया,
वह वीर मराठा शिवाजी आज भी
हमारे दिलों में जिंदा है। नमन!
9. वीरता और साहस का दूसरा नाम
छत्रपति शिवाजी महाराज है,
उनके बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा।
विनम्र श्रद्धांजलि!
10. मातृभूमि की रक्षा के लिए
अपना जीवन समर्पित करने वाले
महानायक शिवाजी महाराज को सादर प्रणाम।
11. स्वराज का सपना साकार करने वाले,
कुशल रणनीतिकार शिवाजी महाराज की
स्मृतियों को पुण्यतिथि पर विनम्र अभिवादन।
12. मुगलों के आतंक को जिसने मिट्टी में मिला दिया,
ऐसे वीर केसरी शिवाजी महाराज को
पुण्यतिथि पर शत-शत नमन।
13. छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन
हमें साहस और नैतिकता की सीख देता है।
उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन!
14. जिसका तेज सूर्य जैसा,
जिसकी बुद्धिमत्ता हिमालय जैसी,
उस महान राजा शिवाजी को
कोटि-कोटि श्रद्धांजलि।
15. गौरवशाली इतिहास के रचयिता,
मराठा साम्राज्य के संस्थापक
छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहें।
16. स्वधर्म और स्वराज्य के रक्षक
शिवाजी महाराज के चरणों में
पुण्यतिथि पर कोटि-कोटि नमन।
17. साहस कभी झुकता नहीं
और स्वाभिमान कभी रुकता नहीं,
यही शिवाजी महाराज ने सिखाया।
प्रणाम महाराज!
18. राष्ट्र के गौरव और
मराठा साम्राज्य के जनक
छत्रपति शिवाजी महाराज को विनम्र श्रद्धांजलि।
19. शिवाजी महाराज मात्र एक नाम नहीं,
बल्कि देश के प्रति समर्पण
और भक्ति की भावना है। नमन!
20. हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक
छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर
उन्हें नमन करते हैं!
21. भवानी मातेचा लेक तो,
मराठ्यांचा राजा होता
झुकला नाही कोणासमोर,
मुघलांचा तो बाप होता
छत्रपती शिवाजी महाराज यांना
पुण्यतिथीनिमित्त विनम्र अभिवादन!
22. संतास रक्षितो शत्रू निखंदतो
भावंडभावना संस्थापितो
ऐसा युगेयुगे स्मरणीय सर्वदा
माता-पिता-सखा शिवभूप तो
छत्रपती शिवाजी महाराज यांना
पुण्यतिथीनिमित्त विनम्र अभिवादन!
23. किती राजे आले आणि किती राजे गेले
पण तुमच्या सारखे कोणी नाही…
छत्रपती शिवाजी महाराज की जय
छत्रपती शिवाजी महाराज यांना
पुण्यतिथीनिमित्त विनम्र अभिवादन!
24. जगणारे ते मावळे होते..
जगवणारा तो महाराष्ट्र होता..
पण स्वत:च्या कुटुंबाला विसरुन जनतेवर मायेने हात फिरवणारा
'आपला शिवबा' होता.. छत्रपती शिवाजी महाराज पुण्यतिथीनिमित्त
विनम्र अभिवादन...!
25. इतिहासाच्या पानावर, रयतेच्या मनावर..
मातीच्या कणावर आणि विश्वासाच्या प्रमाणावर,
राज्य करणारा राजा म्हणजे राजा शिवछत्रपती!
छत्रपती शिवाजी महाराज यांना पुण्यतिथीनिमित्त विनम्र अभिवादन..
26. भगव्याची ज्यांनी राखली शान
मुघलांपुढे कधीही न झुकविली त्यांनी मान
ज्यांच्या शौर्यापुढे आपण आहोत सूक्ष्म जीवासमान
अशा शिवछत्रपतींच्या पुण्यतिथी दिनी करुया त्यांस कोटी कोटी प्रणाम!
27. सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा..
दरीदरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा..
छत्रपती शिवाजी महाराज यांना
पुण्यतिथीनिमित्त विनम्र अभिवादन!
28. प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावंतस
सिहांसनाधीश्वर.. योगीराज.. श्रीमंत...
श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय...
छत्रपती शिवाजी महाराज यांना
पुण्यतिथीनिमित्त विनम्र अभिवादन!
29. पराक्रमी योद्धा,
कुशल रणनीतिकार,
वीर महानायक
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुण्यतिथी निमित्त त्यांस शत शत प्रणाम!
30. स्वराज्यासाठी लढला तो,
तमाम मराठ्यांसाठी
तळपती आग होता तो
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुण्यतिथी निमित्त कोटी कोटी प्रणाम!
31. एक होतं गाव महाराष्ट्र त्याचं नाव
आणि स्वराज्य ज्यांनी घडवलं शिवराय त्यांचे नाव
राजांना त्रिवार मानाचा मुजरा..
छत्रपती शिवाजी महाराज
पुण्यतिथीनिमित्त विनम्र अभिवादन..!
32. जगातील एकमेव राजा असा आहे,
ज्याने स्वतःसाठी एकही राजवाडा
एकही महल नाही बांधला, तो म्हणजे
राजा छत्रपती शिवाजी महाराज
छत्रपती शिवाजी महाराज यांना
पुण्यतिथीनिमित्त विनम्र अभिवादन!
33. श्वासात रोखुनी वादळ
डोळ्यात रोखली आग
देव आमचा छत्रपती
एकटा मराठी वाघ….
श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय...
छत्रपती शिवाजी महाराज यांना
पुण्यतिथीनिमित्त विनम्र अभिवादन!
34. रणांगण दणाणलं, सिंह गर्जला,
मावळ्यांच्या रक्तात तेज उसळलं!
पराक्रमाची गाथा लिहून गेला जो,
तो एकच राजा छत्रपती शिवराय!
छत्रपती शिवाजी महाराज यांना
पुण्यतिथीनिमित्त विनम्र अभिवादन!
35. हे हिंदुशक्ति संभूत दीप्तितम तेजा
हे हिंदुतपस्या-पूत ईश्वरी ओजा
हे हिंदुश्री सौभाग्य-भूतीच्या साजा
हे हिंदु नृसिंहा प्रभो शिवाजीराजा
छत्रपती शिवाजी महाराज यांना
पुण्यतिथीनिमित्त विनम्र अभिवादन!
36. जय जय जय जय भवानी
जय जय जय जय शिवाजी
छत्रपती शिवाजी महाराज यांना
पुण्यतिथीनिमित्त विनम्र अभिवादन!
37. बीज अंगी लखलखके ज्याच्या तो मर्द मराठा
तेज माथी चमकते ज्याच्या तो मर्द मराठा
भीमरूपी महाकाय जणू तो शोभे मर्द मराठा
माय भू तुला पुत्र म्हणूनी लाभे मर्द मराठा…
छत्रपती शिवाजी महाराज यांना
पुण्यतिथीनिमित्त विनम्र अभिवादन!
38. तेज तम अंस पर...
कान्ह जिमि कंन्स पर...
त्यों मलिच्छ बेस पर...
सेर शिवराज है।
छत्रपती शिवाजी महाराज यांना
पुण्यतिथीनिमित्त विनम्र अभिवादन!
39. अरे कापल्या जरी आमच्या नसा
तरी उधळण होईल भगव्या रक्ताची
आणि फाडली जरी आमची छाती
तरी दिसेल मूर्ती फक्त शिवरायांची…
जय जिजाऊ, जय शिवराय
छत्रपती शिवाजी महाराज यांना
पुण्यतिथीनिमित्त विनम्र अभिवादन!
40. निधड्या छातीचा, दणकट कणांचा
मराठी मनांचा, भारत भूमीचा
एकच राजा शिवाजी महाराज
यांना त्रिवार मानाचा मुजरा...
छत्रपती शिवाजी महाराज यांना
पुण्यतिथीनिमित्त विनम्र अभिवादन!
41. Paying my deepest tributes to
the founder of the Maratha Empire,
the legendary Chhatrapati Shivaji Maharaj.
Humble salutations on his Punya Tithi!
42. A true hero who fought for
justice and Swarajya.
Remembering Chhatrapati Shivaji Maharaj
on his Death Anniversary.
43. His legacy of courage and wisdom
continues to inspire millions.
Salutations to the great Shivaji Maharaj
on this solemn day.
44. Remembering the King of Kings,
Chhatrapati Shivaji Maharaj.
His vision for a free nation
remains unparalleled in history.
45. Tribute to the brave warrior
who taught us the true meaning
of independence and self-respect.
Jai Shivaji!
46. Shivaji Maharaj was not just a king
but a symbol of hope and strength.
Humble tributes to the great leader
on his Death Anniversary.
47. May the ideals of Chhatrapati Shivaji Maharaj
guide us towards the path of
righteousness and bravery.
Salute to the Maratha legend!
48. Saluting the legendary Maratha warrior
on his death anniversary.
His name remains etched in gold
in the history of India.
49. On this day, we honor the life
and sacrifices of Shivaji Maharaj,
a visionary leader and
protector of the common people.
50. Your stories of bravery will
continue to ignite the fire of
patriotism in our hearts.
Tributes to Shivaji Raje!
51. Freedom is a boon,
which everyone has the right to receive.
Remembering the great
Chhatrapati Shivaji Maharaj!
