Shiv Jayanti Wishes: छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर यहां दिए गए हिंदी, मराठी और अंग्रेजी संदेशों को अपनों को भेजकर दें शुभकामनाएं 

Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 2026 Wishes in Marathi, Hindi and English: हर साल 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसलिए आज के इस लेख में हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए हिंदी, मराठी और अंग्रेजी में शुभकामनाएं साझा कर रहे हैं, जिन्हें आप सोशल मीडिया के जरिए भेजकर या पोस्ट कर बधाई दे सकते हैं।

भारत

image

Priyambada yadav

Feb 18, 2026

Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 2026 Wishes

Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 2026 Wishes | image credit- wallpapercave

Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 2026 Wishes in Marathi, Hindi and English: छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इसलिए हर साल 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के रूप में मनाया जाता है। खासतौर पर महाराष्ट्र में इस दिन को शिव जयंती के रूप में बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही इस अवसर पर महाराष्ट्र सहित देश के कई हिस्सों में भव्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जहां लोग शिवाजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी वीरता की गाथाओं को याद करते हैं। इसलिए आज के इस लेख में हम छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती की शुभकामनाएं देने के लिए हिंदी, मराठी और अंग्रेजी में संदेश साझा कर रहे हैं, जिन्हें आप सोशल मीडिया के माध्यम से भेजकर या पोस्ट कर बधाई दे सकते हैं।

छत्रपति शिवाजी जयंती की बधाई देने के लिए हिंदी में संदेश (Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 2026 Wishes in Hindi)

1-हिंदुत्व की पहचान शिवाजी,
स्वराज का दूसरा नाम शिवाजी,
देश का अभिमान शिवाजी,
राष्ट्र की है शान शिवाजी.
शिवाजी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

2-अंगूर को जब तक न पेरो वो मीठी मदिरा नहीं बनती,
वैसे ही मनुष्य जब तक कष्ट में पिसता नहीं,
तब तक उसके अन्दर की सर्वोत्तम प्रतिभा बाहर नहीं आती.
शिवाजी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

3-जिनकी वीरता का लोहा मुगलों ने भी माना,
हिंदुओं की शान,
मराठा साम्राज्य का मान
ऐसे वीर छत्रपति शिव.
शिवाजी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

4-इस देश के खून में वीरता
और जोश हमेशा बना रहे.
शिवाजी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

5-शिवाजी महाराज वीरता की अमर कहानी है,
जिनकी इतिहास के पन्नों पर अमिट निशानी है.
शिवाजी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

6-बिना रुके हर कठिनाई में कदम बढ़ाना,
आसान नहीं है, मातृभूमि पर शीश चढ़ाना.
शिवाजी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

7-शूरवीरों की यह धरती,
छत्रपति शिवाजी पालनहार,
बुराई जिससे कोसों दूर भागे,
ऐसी गूंजी है हुंकार.
शिवाजी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

8-शिवाजी महाराज वीरता की अमर कहानी है,
जिनकी इतिहास के पन्नों पर अमिट निशानी है.
शिवाजी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

9-इस देश के खून में वीरता
और जोश हमेशा बना रहे.
शिवाजी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

10-जिनकी वीरता का लोहा मुगलों ने भी माना,
हिंदुओं की शान,
मराठा साम्राज्य का मान
ऐसे वीर छत्रपति शिव.
शिवाजी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

शिवजयंतीच्या खास शुभेच्छा… (Shiv Jayanti Wishes in Marathi)

11-जिजाऊच्या पोटी बाळ शिवबा जन्मला
शिवनेरी किल्ल्यावर माझा भगवा फडकला
नाही जगात दुसरा कोणी माझ्या छत्रपतीवानी
नाही होणार दुसरा कोणी माझ्या छत्रपतीवानी
शिवजयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

12-श्वासात रोखुनी वादळ,
डोळ्यांत रोखली आग,
देव आमचा छत्रपती,
एकटा मराठी वाघ!
शिवजयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

13-शिवराय म्हणजे धैर्याची मूर्ती,
शिवराय म्हणजे प्रेरणेची गाथा,
शिवराय म्हणजे हिंदवी स्वराज्याचा नवा प्रकाश!
शिवजयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

14-माझ्या रक्ताने धुतले जरी तुमचे पाय,
तरी तुमचे माझ्यावरचे उपकार फिटणार नाय,
धन्य धन्य माझे शिवराय
जय जिजाऊ, जय शिवराय!

15-जगणारे ते मावळे होते,
जगणारा तो महाराष्ट्र होता,
पण स्वत:च्या कुटुंबाला विसरून
जनतेवरून मायेने हात फिरवणारा,
राजा छत्रपती होता
शिवजयंतीच्या मन:पूर्वक शुभेच्छा!

16-चारी दिशांत ज्याचा गाजावाजा,
एकच होता असा राजा,
नाव त्याचं घेऊ किती म्हणतात त्याला छत्रपती!
शिवजयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

17-अखंड महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त
सर्व शिवभक्तांना हार्दिक शुभेच्छा!
जय जिजाऊ, जय शिवराय!

18-निधड्या छातीचा, दणकट कणांचा,
मराठी मनांचा, भारत भूमीचा एकच राजा…
छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानाचा मुजरा!
शिवजयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

19-स्वराज्याचे बांधून तोरण,
शत्रूंना आणले शरण,
देशाला आहे त्यांचा अभिमान,
छत्रपती शिवरायांचे गाऊया गुणगान!

20-इतिहासाच्या पानावर, रयतेच्या मनावर,
मातीच्या कणावर आणि विश्वासाच्या प्रमाणावर,
राज्य करणाऱ्या राजाला म्हणजे राजा शिवछत्रपतींना मानाचा मुजरा!
शिवजयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

छत्रपति शिवाजी जयंती की बधाई देने के लिए अंग्रेजी में संदेश (Shiv Jayanti 2026 Wishes in English)

21-On this special occasion of Shivaji Jayanti, let us remember the great Maratha warrior who fought for Swarajya. Jai Bhavani! Jai Shivaji!

22-Let’s remember the courage and vision of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Happy Shivaji Jayanti to you and your loved ones!

23-On this Shivaji Jayanti, let’s pledge to walk on the path of self-rule, courage, and patriotism. Salute to the great Maratha warrior!

24-May the spirit of Chhatrapati Shivaji Maharaj inspire you to stand strong and stay fearless. Happy Shivaji Jayanti!

25-May you stay blessed with the courage and wisdom of Shivaji Maharaj. Wishing you success and happiness. Happy Shivaji Jayanti 2025!

26-May the courage and valor of Chhatrapati Shivaji Maharaj inspire us to strive for justice and righteousness. Happy Shivaji Jayanti!

27-Shivaji Maharaj’s sense of justice and fair treatment of all communities set a benchmark for ethical leadership.

28-Let us pay tribute to the legendary warrior who built a fearless empire with wisdom and strength. Wishing you a proud and joyous Shivaji Jayanti!

29-Chhatrapati Shivaji Maharaj was a leader who redefined courage and governance. His legacy continues to inspire generations.

30-The birth anniversary of Shivaji Maharaj reminds us of his dedication to Swarajya and justice. His principles remain relevant today.

खबर शेयर करें:

Published on: 18 Feb 2026 11:30 pm 

