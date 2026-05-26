Meenakshi Seshadri : साड़ी हो या वेस्टर्न ड्रेस; मीनाक्षी शेषाद्रि 62 की उम्र में भी फैशन से बिखेरती हैं जलवा, देखिए Photos

हाल ही में 'दामिनी' की 33वीं वर्षगांठ पर साझा किए गए वीडियो में अभिनेत्री ने रैप स्कर्ट के साथ दुपट्टा और बेहद खूबसूरत ब्लाउज पहना था। इस लुक को पूरा करने के लिए उन्होंने ड्रेस से मैचिंग इयररिंग्स, हाथों में चूड़ियां और 'नो-मेकअप' मेकअप लुक किया है। गर्मी के दिनों के लिए यह लुक बेस्ट है क्योंकि इसमें आपको तैयार होने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और मेकअप भी खराब नहीं होगा।