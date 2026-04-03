यूपी के शिवांग कुमार पहली बार खेल रहे IPL, टूट गया था क्रिकेट का सपना, एक फिल्म ने बदली किस्मत, संपत्ति है इतनी

Shivang kumar IPL 2026 : आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बाएं हाथ के रिस्ट स्पिन ऑलराउंडर शिवांग कुमार को पहली बार मौका मिला है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के शिवांग (SunRisers Hyderabad) ने IPL 2026 में KKR के खिलाफ डेब्यू किया है। इसके साथ ही ना केवल अपना सपना पूरा किया बल्कि अंडर 19 खेल चुके अपने पिता का भी सपना साकार किया है। आइए, शिवांग कुमार के संघर्ष की कहानी पढ़ते हैं जो एमएस धोनी की तरह इमोशनल है।