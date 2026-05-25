Nautapa 2026 : गर्मी में त्वचा को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं डर्मेटोलॉजिस्ट की ये 7 सलाह

Nautapa Skin Care Tips: साल का सबसे गर्म दिन 'नौतपा' आज यानी 25 मई 2026 से शुरू होकर 2 जून 2026 तक चलेगा। ऐसे में लापरवाही बरतने से स्वास्थ्य समस्याओं के साथ-साथ स्किन से जुड़ी परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। इसलिए इन दिनों में स्किन का खास ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो चेहरा बेजान दिखने लगता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, आइए डॉ पुनीत अग्रवाल सह आचार्य, चर्म रोग विभाग, एसएमएस अस्पताल, जयपुर से जानते हैं कि नौतपा में स्किन का कैसे ख्याल रखकर चेहरे की रौनक बनाए रख सकते हैं।