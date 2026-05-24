24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

क्या आप भी गलत तरीके से धो रहे हैं चेहरा? Shahnaz Husain ने बताए सही फेस वॉश टिप्स

Skin Care Tips For Face: अंजाने में की गई छोटी-छोटी गलतियों से भी स्किन खराब हो सकती है। ऐसे में सौंदर्य विशेषज्ञ शहनाज हुसैन द्वारा बताई गई उन जरूरी गलतियों के बारे में जानते हैं, जिन्हें सही करके आप हेल्दी और ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

May 24, 2026

Shahnaz Husain skin care Tips, Skin Care Tips For Face

शहनाज हुसैन स्किन केयर टिप्स (file photo)| image credit instagram-shahnazhusain_official

Shahnaz Husain skin care Tips: चेहरा धोना त्वचा की देखभाल का सबसे आसान काम लगता है। साफ-सुथरी और आकर्षक त्वचा पाने की चाहत में हम दिन में बार-बार चेहरा धोते हैं, जबकि सही तरीके से चेहरा धोने से ही हमारी त्वचा ताजा, साफ और स्वस्थ दिखती है। अधिकांश लोग चेहरा धोने में गलतियां करते हैं, जिससे उनकी त्वचा नीरस, डल और बेजान सी दिखने लगती है। हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए सही तरीके से फेस वॉश कैसे करें, आइए अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सौंदर्य विशेषज्ञ शहनाज हुसैन से जानते हैं।

चेहरा धोते समय ध्यान रखने योग्य 5 महत्वपूर्ण बातें (5 Important points to keep in mind while washing your face)

फेस वॉश से पहले हाथों की सफाई है जरूरी (Clean hands before using face wash) 

चेहरा धोने से पहले हाथों को साबुन से धो लें। हमारे हाथ निरन्तर बैक्टीरिया, तेल और गंदगी के संपर्क में आते रहते हैं। गंदे हाथों से चेहरा धोने से गंदगी चेहरे पर फैल सकती है, जिससे चेहरे के रोमछिद्र बंद हो जाते हैं और कील, मुहांसे निकल आते हैं।

चेहरा धोने का सही नियम (Right frequency of washing face) 

दिन में दो बार चेहरा धोएं। सुबह चेहरा धोने से ऑयल क्लीन हो जाता है, जबकि शाम को चेहरा धोने से दिनभर की धूल, मिट्टी और प्रदूषण हट जाता है। अगर चेहरा धोने के बाद आपकी त्वचा रूखी और खिंची-खिंची सी लगती है, तो समझ जाइए कि बार-बार चेहरा धोने से चेहरे का प्राकृतिक तेल व नमी गायब हो गई है।

चेहरा सुखाने का सही तरीका (Right way to dry your face) 

चेहरा सुखाने के लिए मुलायम सूती साफ तौलिये का इस्तेमाल करें। गंदे तौलिये पर बैक्टीरिया हो सकते हैं, जो आपकी त्वचा पर जम जाएंगे। ये रोमछिद्रों को बंद कर सकते हैं, जिससे मुहांसे और त्वचा की समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

चेहरा धोने के लिए पानी का सही तापमान (Right temperature of water) 

गर्म पानी से चेहरा धोने से त्वचा की प्राकृतिक नमी खत्म हो जाती है। अगर आप ठंडे पानी से चेहरा धोते हैं तो त्वचा के छिद्र सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से चेहरा सही तरह से साफ नहीं हो पाता। इसलिए चेहरा धोने के लिए हमेशा गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। गुनगुना पानी रोमछिद्रों को खोलकर चेहरे से तेल और गंदगी को पूरी तरह हटा देता है और चेहरे के प्राकृतिक तेल और नमी को भी बनाए रखता है।

फेस वॉश का सही उपयोग (Correct use of face wash) 

 चेहरे को धोने के लिए ज्यादा फेस वॉश का उपयोग नुकसान पहुंचा सकता है। इससे त्वचा का नेचुरल ऑयल खत्म हो जाता है और त्वचा रूखी-रूखी लगने लगती है। चेहरा धोने के लिए मटर के दाने के बराबर फेस वॉश काफी होता है। इसे अपनी हथेली पर डालकर आपस में रगड़कर झाग बनाएं और उंगलियों की मदद से गीले चेहरे पर समान रूप से लगाएं। इसे आहिस्ता से गोलाकार गति में लगाएं, क्योंकि इसके जोर से रगड़ने से त्वचा में घाव हो सकते हैं। फेस वॉश का चयन करते समय अपनी स्किन टाइप का ध्यान रखें।

खबर शेयर करें:

Updated on:

24 May 2026 02:08 pm

Published on:

24 May 2026 01:30 pm

Hindi News / Lifestyle News / क्या आप भी गलत तरीके से धो रहे हैं चेहरा? Shahnaz Husain ने बताए सही फेस वॉश टिप्स

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Double Heart Line Palmistry : हथेली में दोहरी हृदय रेखा का क्या है मतलब, जानें

Double Heart Line Palmistry
धर्म/ज्योतिष

नौतपा से बचने के लिए बनाएं राजस्थान का पारंपरिक ‘Fogla Raita’, जानें रेसिपी और फायदे

Fogla Raita Recipe,Fogla Raita
लाइफस्टाइल

संडे स्पेशल में कुछ मीठा खाने का है मन? तो बनाएं फूड ब्लॉगर की शेयर की हुई ये Instant Mango Rasmalai

Mango Rasmalai, Instant Mango Rasmalai
लाइफस्टाइल

Premanand Maharaj Quotes: भगवान नहीं अपने ‘लाला’ हैं श्री कृष्ण, जानें कर्म और भाग्य का यह दिव्य रहस्य

Premanand Ji Maharaj Quotes, Shri Krishna Suvichar
धर्म और अध्यात्म

Aishwarya Rai Cannes 2026 : 1500 घंटों में तैयार गाउन; कान्स में पहने दिखीं ऐश्वर्या राय, ये डिजाइनर है इसके पीछे, कीमत भी जानें

aishwarya cannes 2026, aishwarya rai debuted a blue gown at cannes film festival, designer Amit Aggarwal,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.