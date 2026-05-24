क्या आप भी गलत तरीके से धो रहे हैं चेहरा? Shahnaz Husain ने बताए सही फेस वॉश टिप्स

चेहरे को धोने के लिए ज्यादा फेस वॉश का उपयोग नुकसान पहुंचा सकता है। इससे त्वचा का नेचुरल ऑयल खत्म हो जाता है और त्वचा रूखी-रूखी लगने लगती है। चेहरा धोने के लिए मटर के दाने के बराबर फेस वॉश काफी होता है। इसे अपनी हथेली पर डालकर आपस में रगड़कर झाग बनाएं और उंगलियों की मदद से गीले चेहरे पर समान रूप से लगाएं। इसे आहिस्ता से गोलाकार गति में लगाएं, क्योंकि इसके जोर से रगड़ने से त्वचा में घाव हो सकते हैं। फेस वॉश का चयन करते समय अपनी स्किन टाइप का ध्यान रखें।