Social Sensation: कैसे सोशल मीडिया पर छाया ‘कुचु पुचु तुम कहां हो’ वाला मीम? कॉकरोच पार्टी वालों से लेकर सेलिब्रिटीज तक बना रहे रील्स

Kuchu Puchu Tum Kahan Ho Meme: फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब तक इन दिनों शॉर्ट्स वीडियो या रील स्क्रॉल करते समय "कुचु पुचु तुम कहां हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारे बिना" वाला वायरल रील अलग-अलग रूप में बार-बार स्क्रीन पर आ रहा है। हाल ही में हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के दौरान भी इससे जुड़े कई मजेदार वीडियो वायरल हुए। बॉलीवुड एक्ट्रेस Elli AvrRam भी इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए वीडियो बना चुकी हैं। ऐसे में हमने सोशल मीडिया पर इस ट्रेंड को खंगाला तो इससे जुड़ी कुछ बातें पता चलीं। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं-