नौतपा से बचने के लिए बनाएं राजस्थान का पारंपरिक ‘Fogla Raita’, जानें रेसिपी और फायदे

Fogla Raita Recipe: साल 2026 में नौतपा 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक रहेगा। भीषण गर्मी और लू से बचने के लिए शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। राजस्थान में इस मौसम में शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए 'फोगला' (Fogla) का सेवन काफी लोकप्रिय है। आइए जानते हैं डायटीशियन डॉ. अर्पणा इंदौरिया इसके फायदे।