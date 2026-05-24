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नौतपा से बचने के लिए बनाएं राजस्थान का पारंपरिक ‘Fogla Raita’, जानें रेसिपी और फायदे

नौतपा में क्या खाना चाहिए?: नौतपा 2026 की शुरुआत कल से हो रहा है। ऐसे में भीषण गर्मी से बचने के लिए शरीर को ठंडा रखने वाली और ठंडी तासीर की चीजों का सेवन करना फायदेमंद होता है। इसलिए, आज की इस स्टोरी में हम राजस्थान का पारंपरिक 'फोगला रायता' बनाने की रेसिपी साझा कर रहे हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

May 24, 2026

Fogla Raita Recipe,Fogla Raita

फोगला रायता रेसिपी | image credit- instagram-desi.food.diaries

Fogla Raita Recipe: साल 2026 में नौतपा 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक रहेगा। भीषण गर्मी और लू से बचने के लिए शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। राजस्थान में इस मौसम में शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए 'फोगला' (Fogla) का सेवन काफी लोकप्रिय है। आइए जानते हैं डायटीशियन डॉ. अर्पणा इंदौरिया इसके फायदे।

फोग का रायता बनाने के लिए आवश्यक सामग्री (Ingredients Required for Making Fogla Raita)

  • फोगला: 1/2 कप
  • दही: 2 कप
  • रायता मसाला 1 बड़ा चम्मच
  •  भुना जीरा पाउडर: 1/2 छोटी चम्मच
  • काला नमक: स्वादानुसार
  • सफेद नमक: स्वादानुसार
  • काली मिर्च पाउडर: 1/4 छोटी चम्मच

फोग का रायता बनाने की विधि (Method of Making Fogla Raita)

स्टेप 1: 

सबसे पहले सूखे हुए फोग को साफ पानी से धो लें। ऐसा करने से फोग ऊपर आ जाएंगे और इसमें मौजूद गंदगी व कंकड़-पत्थर नीचे बैठ जाएंगे। अब ऊपर से फोगलों को सावधानी से निकालकर 5-8 मिनट के लिए गर्म पानी में उबालें।

 स्टेप 2: 

जब फोग जब फूल जाएं, तो उनका अतिरिक्त पानी छानकर अलग कर लें। 

स्टेप 3: 

एक बर्तन में ताजा दही लें और उसे अच्छी तरह फेंट लें ताकि उसमें गुठलियां न रहें। 

स्टेप 4: 

अब इसमें रायता मसाला या भुना जीरा पाउडर, काला नमक, सफेद नमक और काली मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इसमें उबले और ठंडे किए हुए फोग डालें। आपका ठंडा और पौष्टिक फोग का रायता तैयार है।

फोगला क्या है? (What is Fogla?)

फोगला राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाने वाला एक जंगली पौधा है। इसके फूल मार्च के महीने में आते हैं, जिन्हें तोड़कर सुखाया जाता है। सूखने के बाद इनके अंदर से छोटे दाने निकलते हैं, जिनका उपयोग गर्मी से बचने के लिए कई प्रकार के पेय पदार्थों और व्यंजनों में किया जाता है।

सेहत के लिए फायदे (Health Benefits of Fogla Raita)

क्लीनिकल डायटीशियन डॉ. अर्पणा इंदौरिया के अनुसार, बीकानेर का यह प्रसिद्ध फोगला अपनी ठंडी तासीर के लिए जाना जाता है। इसके नियमित सेवन से कई फायदे होते हैं-

  • यह शरीर को अंदर से ठंडक प्रदान करता है।
  • भीषण गर्मी और लू से बचाव में सहायक होता है।
  • गर्मी के कारण होने वाली बेचैनी को कम कर अच्छी नींद लाने में मदद करता है।

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Published on:

24 May 2026 11:52 am

Hindi News / Lifestyle News / नौतपा से बचने के लिए बनाएं राजस्थान का पारंपरिक ‘Fogla Raita’, जानें रेसिपी और फायदे

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