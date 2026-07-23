Khatu Shyam:  जयपुर, दिल्ली और हरियाणा से खाटू श्याम कैसे जाएं? जानें बस, ट्रेन और टैक्सी से जाने की पूरी जानकारी

अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं, तो पहले जयपुर जंक्शन से रींगस जंक्शन पहुंचना होगा। दोनों स्टेशनों के बीच रोज कई ट्रेनें चलती हैं और सफर करीब 50 से 60 मिनट का होता है। रींगस जंक्शन से खाटू श्याम मंदिर लगभग 16 से 17 किलोमीटर दूर है। स्टेशन के बाहर से शेयरिंग जीप, ऑटो और टैक्सी आसानी से मिल जाती हैं, जो करीब 30 से 40 मिनट में मंदिर पहुंचा देती हैं। जयपुर से रींगस जाने वाली प्रमुख ट्रेनों में सैनिक एक्सप्रेस, अरावली एक्सप्रेस, जयपुर-हिसार एक्सप्रेस, प्रयागराज-बीकानेर एक्सप्रेस और कोटा-सिरसा एक्सप्रेस शामिल हैं।