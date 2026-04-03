Lipstick Tester : लिपस्टिक टेस्टर लगाने से पहले रुकें! कहीं आप अनजाने में लाइलाज बीमारी तो नहीं ला रहीं घर?

डर्मेटोलॉजिस्ट एक्सपर्ट डॉ. ख्याति सिडापरा के अनुसार, मॉल या दुकानों में रखे लिपस्टिक टेस्टर का इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए बड़ा जोखिम बन सकता है। डॉ. ख्याति ने बताया कि हर्पीज वायरस संक्रमित लार या त्वचा के संपर्क से बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए कभी भी कॉमन टेस्टर को सीधे होंठों पर न लगाएं। अपनी खूबसूरती और सेहत को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा अपनी पर्सनल लिपस्टिक का ही उपयोग करें, उसे किसी के साथ शेयर न करें और होंठों की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत Double-Dipping की होती है। यानी एक ही एप्लीकेटर को बार-बार इस्तेमाल करना। जब कई लोग एक ही प्रोडक्ट को छूते हैं, तो उनकी त्वचा के बैक्टीरिया और वायरस उस प्रोडक्ट में चले जाते हैं।