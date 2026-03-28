Obesity Diseases: अगर वजन बढ़ रहा है तो शरीर में पनप रही हैं ये 230 बीमारियां, आज ही संभलें

Obesity Diseases: आजकल हर दूसरा व्यक्ति अपने बढ़ते वजन से परेशान है। कोई खाना छोड़ रहा है, तो कोई घंटों जिम में पसीना बहा रहा है। लेकिन WHO (World Health Organization) की नजर में मोटापा कोई मामूली बात नहीं, बल्कि एक जानलेवा बीमारी है। मशहूर मेटाबॉलिक फिजिशियन डॉ. सुनील बंसल ने एक बड़ी चेतावनी देते हुए बताया है कि मोटापा शरीर में एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 230 प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है। उन्होंने बताया है कि वजन बढ़ना हमेशा आपकी ज्यादा खाने की आदत से नहीं जुड़ा होता, बल्कि इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक सच छिपा है। अगर आप भी घंटों जिम में पसीना बहाकर या खाना छोड़कर थक चुके हैं, तो आज ही अपनाएं डॉ. के यह नुस्खे।