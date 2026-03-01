Dishwashing Liquid Risks: कहीं आप भी बर्तनों के साथ जहर तो नहीं खा रहे? डॉक्टर ने बताया, किचन की इस चीज से फैल रही है बीमारी

डॉ. मनन वोरा ने हाल ही में डर्टी ट्रुथ नाम से एक वीडियो शेयर कर सबको चौंका दिया है। उन्होंने बताया कि बाजार में बिकने वाले नामी ब्रांड्स के डिशवॉश लिक्विड में आइसोथियाजोलिनोन (Isothiazolinones) नामक एक खतरनाक केमिकल पाया जाता है। यह केमिकल असल में एक सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव है, जो लिक्विड को खराब होने से बचाता है। लेकिन इंसानी शरीर के लिए यह किसी दुश्मन से कम नहीं है। यह केमिकल एक तगड़ा स्किन सेंसिटाइजर है। अगर आप बिना ग्लव्स पहने बर्तन धो रहे हैं, तो यह आपकी त्वचा के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकता है। इससे हाथ फटना, खुजली होना, लाल निशान पड़ना और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं।