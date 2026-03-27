Gen Z का नया फंडा: नौकरी बदलने का नया नाम है ‘लिली पैडिंग’, जानिए कैसे काम करता है ये ट्रेंड

लिली पैडिंग का मतलब है अपनी स्किल्स और अनुभव को बढ़ाने के लिए जानबूझकर और जल्दी-जल्दी कंपनियां बदलना। Randstad NV रिपोर्ट्स के अनुसार, एवरेज Gen Z एमपलोई अपनी शुरुआती करियर में सिर्फ 1.1 साल ही एक जगह टिकता है। जबकि पुराने लोग 3 से 5 साल तक एक ही कंपनी में काम करते थे। आज का युवा वफादारी से ज्यादा वैल्यू को अहमियत दे रहा है। इससे न सिर्फ सैलेरी बढ़ती है बल्कि Gen Z के कनेक्शन भी बढ़ते हैं।