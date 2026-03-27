Gen Z का नया फंडा: नौकरी बदलने का नया नाम है ‘लिली पैडिंग’, जानिए कैसे काम करता है ये ट्रेंड

Lily Padding Career: किसी समय ऐसा हुआ करता था कि जब कोई शख्स एक सरकारी या प्राइवेट ऑफिस में जॉब करता था तो 30 साल बाद वहां से रिटायर होकर ही घर जाता था। लेकिन आजकल के Gen Z ने इसे पूरा चेंज कर दिया है। अब इसकी जगह ले ली है लिली पैडिंग ने।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह शब्द असल में एक नया वर्क कल्चर है। जैसे मेंढक तालाब में एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर फुदकता है, वैसे ही आज के युवा बहुत कम समय में एक नौकरी से दूसरी नौकरी की तरफ बढ़ रहे हैं।
लिली पैडिंग का मतलब है अपनी स्किल्स और अनुभव को बढ़ाने के लिए जानबूझकर और जल्दी-जल्दी कंपनियां बदलना। Randstad NV रिपोर्ट्स के अनुसार, एवरेज Gen Z एमपलोई अपनी शुरुआती करियर में सिर्फ 1.1 साल ही एक जगह टिकता है। जबकि पुराने लोग 3 से 5 साल तक एक ही कंपनी में काम करते थे। आज का युवा वफादारी से ज्यादा वैल्यू को अहमियत दे रहा है। इससे न सिर्फ सैलेरी बढ़ती है बल्कि Gen Z के कनेक्शन भी बढ़ते हैं।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य