नेपाल में नई राजनीतिक शुरुआत: जेन-जेड नेता बालेन्द्र शाह आज लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ

Balen shah: नेपाल के राजनीतिक इतिहास में शुक्रवार का दिन एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज होने जा रहा है। देश की राजनीति में उभरती नई पीढ़ी के प्रतीक और ‘जेन-जेड’ आंदोलन के प्रमुख चेहरे बालेन्द्र शाह अब नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। यह परिवर्तन केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि राजनीतिक संस्कृति में एक नई दिशा और सोच का संकेत भी माना जा रहा है। गुरुवार को बनस्थली स्थित राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित केंद्रीय समिति की बैठक में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। पार्टी अध्यक्ष रबी लामिछाने ने बालेन्द्र शाह के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे उपस्थित सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। इस निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया कि पार्टी युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने और नई राजनीतिक ऊर्जा को स्थापित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी दिन संसद भवन में नव-निर्वाचित सांसदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलाई गई, जिससे औपचारिक रूप से नई सरकार के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ी।