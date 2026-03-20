Neck Pain Sleeping Posture: सोते समय हो रही ये गलती बना रही है गर्दन दर्द का कारण! डॉक्टर से जानें सोने का सही पोश्चर

डॉ. वोरा के अनुसार, सोते समय गर्दन न्यूट्रल पोजीशन में होनी चाहिए। मतलब न ज्यादा आगे झुकी हो और न पीछे गिरी हो। इसके लिए सही तकिया बहुत जरूरी है, जो गर्दन को सही सपोर्ट दे सके। डॉ. वोरा एक खास तरह के cervical pillow की सलाह देते हैं, जिसे contour pillow कहा जाता है। ये तकिया गर्दन के शेप के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, जिससे सोते समय सही सपोर्ट मिलता है। उनका कहना है कि कई बार दवाइयों या थेरेपी से ज्यादा फायदा सिर्फ सही तकिया इस्तेमाल करने से मिल सकता है। डॉ. वोरा का कहना है कि अगर आप रोज 7-8 घंटे गलत पोश्चर में सो रहे हैं, तो आप धीरे-धीरे खुद ही अपनी समस्या बढ़ा रहे हैं।