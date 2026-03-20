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Neck Pain Sleeping Posture: सोते समय हो रही ये गलती बना रही है गर्दन दर्द का कारण! डॉक्टर से जानें सोने का सही पोश्चर

Neck Pain Sleeping Posture: क्या आपका तकिया बना रहा है गर्दन दर्द की वजह? Dr Manan Vora ने बताया कि गलत sleeping posture कैसे बढ़ा रहा है neck pain। जानिए सही तरीका।

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भारत

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Dimple Yadav

Mar 20, 2026

Neck Pain Sleeping Posture

Neck Pain Sleeping Posture (Photo- gemini ai)

Neck Pain Sleeping Posture: आजकल ज्यादातर लोग अपनी बॉडी पोश्चर पर ध्यान देते हैं, ऑफिस में कैसे बैठते हैं, जिम में कैसे एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन एक बड़ी गलती हम सब करते हैं, जिस पर ध्यान ही नहीं देते, सोते समय की पोश्चर। मुंबई के ऑर्थोपेडिक एक्सपर्ट Dr Manan Vora के मुताबिक, ज्यादातर लोगों की गर्दन का दर्द (neck pain) जिम या काम से नहीं, बल्कि गलत तरीके से सोने की वजह से होता है।

सोते समय क्यों होता है नुकसान

हम रोज 6-8 घंटे सोते हैं। इस दौरान हमारी बॉडी पूरी तरह रिलैक्स होनी चाहिए, ताकि मसल्स और हड्डियों को आराम मिले।
लेकिन अगर सिर और गर्दन को सही सपोर्ट नहीं मिलता, तो यही समय शरीर के लिए नुकसानदायक बन जाता है। डॉ. वोरा बताते हैं कि दिनभर आपकी पोश्चर चाहे कितनी भी सही हो, लेकिन अगर रात में गर्दन गलत पोजीशन में रहती है, तो धीरे-धीरे दर्द और दिक्कतें शुरू हो जाती हैं।

गलत तकिया कैसे बनता है दर्द की वजह

अक्सर लोग किसी भी तकिये का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो गर्दन के लिए सही नहीं होता। इससे कई समस्याएं हो सकती हैं:

  • मसल्स में खिंचाव बना रहता है, जिससे दर्द खत्म नहीं होता
  • गर्दन के जॉइंट्स पर दबाव पड़ता है
  • रीढ़ की हड्डी (spine) को पूरा आराम नहीं मिल पाता
  • डिस्क सही से रिकवर नहीं कर पाती
  • यानी शरीर को जो आराम मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता।

सही पोश्चर क्या है

डॉ. वोरा के अनुसार, सोते समय गर्दन न्यूट्रल पोजीशन में होनी चाहिए। मतलब न ज्यादा आगे झुकी हो और न पीछे गिरी हो। इसके लिए सही तकिया बहुत जरूरी है, जो गर्दन को सही सपोर्ट दे सके। डॉ. वोरा एक खास तरह के cervical pillow की सलाह देते हैं, जिसे contour pillow कहा जाता है। ये तकिया गर्दन के शेप के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, जिससे सोते समय सही सपोर्ट मिलता है। उनका कहना है कि कई बार दवाइयों या थेरेपी से ज्यादा फायदा सिर्फ सही तकिया इस्तेमाल करने से मिल सकता है। डॉ. वोरा का कहना है कि अगर आप रोज 7-8 घंटे गलत पोश्चर में सो रहे हैं, तो आप धीरे-धीरे खुद ही अपनी समस्या बढ़ा रहे हैं।

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Published on:

20 Mar 2026 06:22 pm

Hindi News / Health / Neck Pain Sleeping Posture: सोते समय हो रही ये गलती बना रही है गर्दन दर्द का कारण! डॉक्टर से जानें सोने का सही पोश्चर

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