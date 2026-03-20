सिर्फ फ्लू नहीं है यह बुखार, Meningitis के मामलों में अचानक बढ़ोतरी, जानें क्यों खतरनाक है यह बीमारी

इस बीमारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका वैक्सीनेशन है। खासकर MenACWY वैक्सीन युवाओं के लिए बहुत जरूरी मानी जाती है। डॉक्टर स्टूडेंट्स को सलाह दे रहे हैं कि वे अपनी वैक्सीन स्टेटस जरूर चेक करें और जरूरत हो तो तुरंत वैक्सीन लगवाएं। एक यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ यह संक्रमण अब दूसरे इलाकों में भी फैल सकता है। हेल्थ अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं।